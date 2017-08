El audio de la funcionaria de Cambiemos que intentó sobornar a periodista: "Decime con cuánto te arreglás"

Se trata de Nuria Miño, jefa de Obras Públicas de la localidad entrerriana de San Jaime. "En la vida todo tiene un precio y vos tenés que llevar agua para tu molino", le dijo al conductor radial, Lázaro Escalante, y le ofreció $5.000 mensuales a cambio de que en su programa hablen bien de la gestión

24 de agosto

Una funcionaria de Cambiemos en Entre Ríos fue denunciada en la Justicia por intento de soborno a un periodista local.

Se trata de Nuria Miño, jefa de Obras Públicas de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera, quien fue grabada en secreto por el conductor radial Lázaro Escalante, cuando le ofrecía $5.000 mensuales y "otros beneficios" a cambio de que "bajara los decibeles" contra la gestión municipal de Salvador Felipe Balcaza en su programa.

La conversación fue grabada por el propio Escalante luego de que la funcionaria lo citara a su oficina el viernes pasado al mediodía.

De acuerdo al relato posterior del periodista, fue allí ya "sospechando de la situación, porque no tenía ningún tema pendiente relacionado a una vivienda".

"Viste que nosotros siempre vamos al choque, pero la vida te va enseñando, y todo tiene un precio, en la vida todo tiene un precio, y vos tenés que arrimar agua para tu molino", arranca diciendo la funcionaria.

"Yo lo que quiero con vos es llegar a un arreglo, quiero auspiciar tu radio -sigue- Decime con cuánto (dinero) te arreglás", le preguntó.

Escalante le explicó que la radio no era de él sino que la administra un hombre apodado "Pomelo", pero Miño insiste: "Este es un arreglo con vos, no con ’Pomelo’. Yo puedo hacer un arreglo con vos y a ’Pomelo’ le tiramos otro", sugirió.

Después volvió a insistir en que "el arreglo lo hago con vos, si bajás los decibeles", en referencia a las críticas periodísticas a la gestión municipal.

En otro tramo de la conversación que fue difundida por Informe Digital, la funcionaria aconsejó al periodista sobre cómo manejarse, contradiciendo una vez más el relato del Cambio: "Vos tenés que llevar agua para tu molino, no podés estar toda la vida detrás de un puestito o migajas. Vos tenés que prepararte para quedar en un lugar firme -le dijo- Así tenés que pensar", le consejó. Luego ejemplificó: "Yo trabajo para ustedes, entonces dame un puesto en el Hospital".

"Yo a esa mentalidad la tuve después de mucho tiempo y gracias a Dios me funcionó", se jactó la jefa de Obras Públicas, y agregó: "Después que hagan lo que quieran, si total vos ya vas a tener tu trabajo y entre quien entre, no salís más", afirmó, en clara alusión al ingreso a un cargo en la planta permanente del Municipio, que perdura más allá de los cambios de gobierno.

"Vos tenés que ir sacando para vos, papito. Para vos, para tus hermanas, para tu familia, cuanto más puedas sacar, sacá. No seas boludo. Conseguí para vos".

La funcionaria le reitera al trabajador de prensa que "todo lo que necesite, se lo pidiera", como parte del trato que le estaba ofreciendo que se extendía más allá del dinero que había ofrecido. Y detalló: "Todo lo que vos necesites para tu casa, viajes, arena, etc".

"Vos necesitás arena (del municipio)?, me mandás un mensajito y listo", concluye.

"No es un dineral, pero de a poco se puede ir incrementando. Todo funciona con un apriete. Es así Lázaro. Me extraña que seas boludo y que no saques provecho", dijo.

Después, la funcionaria se centró nuevamente en su ilegal propuesta: "Yo te tiro $4.000 a vos, y vos me hacés el programa (de radio) exclusivo. Y los $1.000 restantes los manejás vos con ’Pomelo’. Yo te saco $5.000 a tu nombre".

"Vos me decís que sí ya acá y yo el martes pido la plata del auspicio", lo apuró.

"Esto queda entre vos y yo, y si salís a decir algo afuera, es tu palabra contra la mía", advirtió la funcionaria.

Miño fue denunciada ante la Justicia y, tras hacerse público el audio, separada de su cargo.