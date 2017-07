El comercio exterior tuvo en junio un déficit de U$S 748 millones

El comercio exterior registró en junio un déficit de U$S 748 millones, contra un superávit de 174 millones en igual mes de 2016. Las importaciones crecieron 15,4 %.

26 de julio

La balanza comercial registró en junio un déficit de U$S 748 millones, contra un superávit de 174 millones que se había logrado en el mismo período del año pasado, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones cayeron en términos interanuales un 2,6 % a U$S 5.150 millones, mientras que las importaciones se dispararon un 15,4 % a U$S 5.898 millones.

En el balance del primer semestre, el saldo comercial muestra un rojo de U$S 2.613 millones, que contrasta contra un superávit de U$S 689 millones del mismo período del año pasado.

La caída del 2,6 % en las exportaciones se explica, según el organismo, por caídas de 0,7 % en los precios y 1,9 % en las cantidades. Esto junto con el aumento del 15,4 % de las importaciones, el cual se debe a un aumento de 5,8 % en los precios y 9 % en las cantidades, explica el déficit de junio.

Dentro de las exportaciones las bajas más importante se encuentran en energía (-44 %), manufacturas de origen agropecuario (-8,8 %) y productos primarios (-3,6 %). El único segmento en alza fueron las manufacturas de origen industrial (MOI), que aumentaron 12,4 %, por suba de 13,8 % en las cantidades vendidas, mientras que los precios cayeron 1,2 %.

En relación a las importaciones, se registraron aumentos en todos los rubros, con excepción de combustibles y lubricantes que registró una baja de 5 %. Según el Indec, piezas y accesorios para bienes de capital creció un 32,3 %, vehículos un 25,6 %, bienes intermedios un 18,1 %, bienes de consumo un 13,2 % y 10 % bienes de capital.

A su vez, se informó que se registró déficit comercial con Brasil, China y Estados Unidos. Según el organismo fue de U$S 699 millones, U$S 385 millones y U$S 269, respectivamente. Estos tres países juntos absorbieron 36,5 % de las exportaciones de Argentina y abastecieron 54,8 % de sus importaciones.