El déficit comercial cerró con un récord de U$S 8.471 millones en 2017

El rojo externo se ubicó por encima de los valores de 1994 y de 1998. Gran crecimiento de las importaciones y un anémico aumento de las exportaciones. Hubo 12 meses consecutivos de déficit.

24 de enero

El Indec publicó el informe de Intercambio Comercial Argentino donde reveló que en 2017 la balanza comercial de la Argentina alcanzó un déficit de U$S 8.471 millones.

Se registraron 12 meses consecutivos de rojo comercial, el resultado del año pasado fue mayor a los récords anteriores de 1994 y 1998, de U$S 5.751 millones y U$S 4.943 millones, respectivamente.

Las exportaciones sólo aumentaron en 2017 con respecto a 2016 un 0,9 % en valor, a U$S 58.428 millones, mientras que las importaciones treparon un 19,7 %, a U$S 66.899 millones.

Las importaciones que más aumentaron fueron bienes de consumo (20,9 % interanual), vehículos automotores de pasajeros (40,9 % interanual), bienes de capital (23 %). Las exportaciones de materias primas descendieron un 5,6 % y las manufacturas de origen agropecuario un 3,6 %.

Las mayores caídas del acumulado del año de las exportaciones respecto de igual período de 2016 se verificaron en: Residuos y desperdicios de la industria alimenticia, Semillas y frutos oleaginosos, Minerales metalíferos, escorias y cenizas, Petróleo crudo, Grasas y aceites, Frutas frescas, Productos químicos y conexos, Azúcar, cacao y artículos de confitería, Tabaco sin elaborar y Productos lácteos.

Además, se agudizó el déficit comercial con los principales socios comerciales de Argentina como Brasil, China, EE.UU. y la Unión Europea.

El rojo comercial con estos cuatro destinos representó U$S 22.342 millones, en el caso de Brasil trepó a U$S 8.674 millones) y con China U$S 7.736 millones.