El déficit comercial en febrero fue de U$S 903 millones

El comercio exterior registró en febrero un déficit de 903 millones de dólares, contra un déficit de 217 millones en igual mes de 2017. Las importaciones crecieron 26,3 %.

22 de marzo

El Indec publicó el informe de Intercambio Comercial Argentino donde reveló que en febrero la balanza comercial de la Argentina alcanzó un déficit de U$S 903 millones. La balanza comercial registró en febrero un déficit de 903 millones de dólares, contra un déficit de U$S 217 millones en el mismo período del año pasado, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las exportaciones subieron 10,1 % a U$S 4.294 millones, mientras que las importaciones se dispararon 26,3 % a U$S 5.197 millones.

El déficit acumulado los primeros dos meses del año es de U$S 1.872 millones, las exportaciones aumentaron en ese período en términos interanuales un 10,7 %, mientras que las importaciones aumentaron en el bimestre un 29,3 % comparadas con el mismo período del año anterior.

Las exportaciones aumentaron 10,1 % respecto al mismo mes del año anterior, siendo de U$S 395 millones, los precios y las cantidades subieron 3 % y 7 %, respectivamente. A su vez, las exportaciones de Productos primarios subieron 13,8 %, las Manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron 0,4 %, las Manufacturas de origen industrial (MOI) se incrementaron 9,1 %, y las exportaciones de Combustibles y energía aumentaron 83,6 %.

Por su parte, el valor de las importaciones en febrero creció 26,3 % respecto al registrado en igual mes del año anterior, siendo de U$S 1.081 millones. Los precios subieron 0,7 % y las cantidades 25,5 %. Las importaciones de Bienes de capital crecieron 7,3 %, las de Bienes intermedios 35,4 %, las de Combustibles y lubricantes 30,8 %, Piezas y accesorios para bienes de capital 39,8 %, Bienes de consumo 23,3 % y Vehículos automotores de pasajeros 25,1 %.

Según el INDEC la variación del saldo comercial de febrero de 2018 respecto al de febrero de 2017 reflejó un aumento de las importaciones superior al aumento de las exportaciones. En febrero nuestros principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Las exportaciones a Brasil fueron de U$S 776 millones y las importaciones desde ese país U$S 1.495 millones. El saldo comercial fue deficitario en U$S 719 millones de dólares. Las exportaciones a China totalizaron U$S 269 millones y las importaciones U$S 1.022 millones. El déficit comercial en este caso fue U$S 754 millones. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron U$S 274 millones y las importaciones desde ese país U$S 460 millones. El déficit con Estados Unidos en febrero fue de U$S 186 millones. Estos tres países en conjunto absorbieron 30,7 % de las exportaciones de Argentina y abastecieron 57,3 % de las importaciones.