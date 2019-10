El dólar bolsa volvió a subir y la brecha ronda el 30 %

La divisa cerró a $ 61,33 para la venta y el contado con liqui alcanzó los $ 79,59. Se estima que el Central perderá esta semana unos U$S 650 millones.

23 de octubre

El dólar finalizó este martes a $ 61,33 según el promedio elaborado por el Banco Central y acumuló un incremento de casi 1 % esta semana. Las cotizaciones paralelas subieron y la brecha con el tipo de cambio oficial es mayor al 30 %. El dólar CCL se ubica en $ 78,72 y el blue cotiza a $ 66,50. En el segmento mayorista, el dólar terminó la jornada a $ 58,65.

Las reservas del Central siguen en descenso. El viernes, el Gobierno deberá desembolsar aproximadamente U$S 150 millones por el pago de Letes U25O9. También hubo vencimientos el lunes de los bonos globales 2021, 2026 y 2046 por U$S 503 millones. Se estima que la autoridad monetaria perderá unos U$S 650 millones esta semana. Según el especialista Christian Buteler, las reservas descendieron U$S 2.111 millones en el mes.

El BCRA dejó sin modificaciones este martes la tasa de interés de las Leliq (Letras de Liquidez), al convalidar el mismo valor del lunes que fue de 68,003 %.

Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora EcoGo, explicó al diario La Nación que el incremento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el bolsa se debe al reciente vencimiento de bonos. El economista señaló que "esos inversores suelen tener cuentas afuera y cuando les depositan los pesos automáticamente los colocan en bonos que cotizan en el exterior, lo que hace subir la diferencia entre el bono de ley extranjera versus ley local y eso aumenta la brecha del CCL".

María Laura Tramezzani, de AAG Finanzas, sostuvo que "donde hay un lugar en que la oferta está restringida, en este caso el mercado del dólar oficial, los inversores salen a buscar el bien en otro lugar donde la oferta es libre y el ajuste se hace por precio".

A pocos días de las elecciones las presiones sobre el tipo de cambio aumentan. El Central contendrá el dólar en la semana para evitar nuevos cimbronazos, pero las reservas caen. La incógnita es que sucederá el lunes posterior a las elecciones, los “mercados” presionarán por un dólar más alto o aguardarán la transición. Esperar y ver.