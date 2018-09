El dólar cerró la semana con una leve baja a $ 37,81

La cotización del dólar retrocedió los últimos días de la semana y se ubicó apenas por debajo del precio del viernes pasado. Mientras, Luis Caputo y Mauricio Macri festejan la devaluación por alcanzar un "tipo de cambio competitivo".

7 de septiembre

El dólar continuó hoy con la leve tendencia a la baja que había iniciado el miércoles pasado mediante una fuerte oferta de dólares del Banco Central y cerró su cotización minorista a $ 37,81, de acuerdo al promedio de bancos que realiza la entidad monetaria. De esta forma la divisa norteamericana, tras haber superado los $ 40 el martes, retrocedió a valores cercanos a los del cierre del viernes pasado cuando alcanzó $ 37,99.

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, había asegurado hoy que la divisa alcanzó un precio "muy competitivo" y vaticinó que "estamos yendo a un nivel de normalidad" en el mercado de cambios.

"Hoy ya estamos cerca del nivel de tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de 43 pesos (actuales)", enfatizó el funcionario.

Similares declaraciones brindó el presidente Mauricio Macri en Mendoza, en medio de negociaciones con gobernadores sobre el Presupuesto de ajuste, al afirmar que "el tipo de cambio que tenemos creemos que es sumamente competitivo".

Festejan así que avanzó uno de los pilares del ajuste sobre los trabajadores al destrozar el salario. "La devaluación genera mayor inflación, pero somos optimistas que la inflación va a ir bajando", sentenció, sin dar mayores precisiones sobre el mecanismo recesivo sobre el cual se apoya esta creencia, mientras la devaluación del 105 % recortó a la mitad el valor salarial.

El dólar minorista acompañó los movimientos en el tramo mayorista, en donde en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa descendió $ 1,05 a $ 37,35 en una rueda con muy bajo volumen de negocios (cayó un 33,6 % a U$S 304 millones) en la que no esta vez no intervino el Banco Central.

"Sin que fuera necesaria la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones, los precios de la moneda norteamericana retrocedieron ante la menor demanda por cobertura", destacó el analista Gustavo Quintana, al tiempo que señaló que "el escaso volumen de negocios, el segundo más bajo de la semana, potenció la sensación de una lenta pero persistente desaparición de la fuerte presión sobre el dólar que en los días previos le hizo alcanzar máximos históricos".

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que "los inversores esperarán hasta donde el mercado fije un piso y comenzarán a normalizar la oferta y demanda ya que la trepada cuando pasó los $ 40 respondió sólo a una operación de ’overshooting’ clásica de mercados de cambios globales".

"De golpe nadie quiere cerrar operaciones hasta que el mercado establezca libremente un equilibrio no inducido por el Banco Central", enfatizó. (LID)