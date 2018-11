El dólar perforó los $ 37 por entrada de divisas para otra ronda de “carry trade”

La entrada de divisas para apostar a la bicicleta financiera apreció al peso, la cotización del dólar cerró a $ 36,98. Mientras las Leliq emitidas por el BCRA convalidaron una tasa a 68 %, anotando la cuarta baja consecutiva.

1ro de noviembre

La jornada de ayer comenzó con los $ 5.700 millones de dólares desembolsados por el FMI, reposando en las cuentas que el tesoro tiene en el BCRA.

También entraron capitales al país con el claro objetivo de conseguir otra ronda de “carry trade”, que ya sabemos como finaliza: llegado el vencimiento los fondos especulativos si ven amenzadas sus inversiones decidirán cubrirse con activos más seguros, es decir dólares, que luego fugaran sin restricción alguna, aumentando las presiones sobre el tipo de cambio. Las corridas cambiarias de los fondos especulativos fueron protagonistas de la mega devaluación del peso.

Este miércoles la cotización del dólar para el segmento minorista cayó 80 centavos para cerrar a $ 36,98 (venta) según el promedio relevado por el BCRA. En el último día del mes, la divisa norteamericana acumuló en octubre una caída de 11,8% o $ 4,96, desde los $ 41,94 registrados a finales de septiembre.

El segmento mayorista también llegó a niveles mínimos en dos meses y finalizó $ 35,95, con un volumen operado de u$s 476,7 millones.

En cotizaciones paralelas el “contado con liqui” subió un 2,75 % a $ 37,37 para la venta mientas el dólar blue se vendió a $ 35,75 también en caída.

En la subasta diaria de Leliq para absorber pesos de circulación, el BCRA aprovechó la tendencia a la baja del dólar y convalidó una tasa de Leliq, en el 68,048% anual, una caída de 2 puntos porcentuales respecto al martes.

La autoridad monetaria colocó $ 154.492 millones de pesos frente a un vencimiento de $159.136 millones.

A pesar de que el nuevo desembolso de divisas del Stand By aumentara por encima de los u$s 53.000 millones las reservas del Central, los analistas advierten por los niveles de endeudamiento, y la volatilidad cambiaria no disipada (y sostenida con tasas ultra recesivas), que la Argentina no puede descartar un peligro de default hacia el 2019, aun con gran el ajuste fiscal anunciado en el Presupuesto 2019. (LID)