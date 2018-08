El dólar subió a $ 31,54, aunque el Central vendió U$S 210 millones de reservas

El billete verde aumentó durante la jornada de ayer, a pesar de las dos licitaciones por U$S 600 millones que ofreció la autoridad monetaria. En el segmento mayorista alcanzó los $ 30,93. Sigue la sangría de dólares.

28 de agosto

Otra jornada intensa para el dólar que cerró a $ 31,54 a pesar de la oferta del Banco Central, que licitó esta mañana U$S 300 millones de los cuales adjudicó U$S 100 millones a $ 30,86. Luego del mediodía, el BCRA tuvo que volver licitar U$S 300 millones de los que colocó U$S 110 millones a $ 30,84.

En el Banco Nación finalizó a $ 31,40 y en otras entidades llegó a $ 31,60 como en el ICBC o BBVA Banco Francés.

La autoridad monetaria vendió de sus reservas U$S 210 millones para contener el aumento del dólar mayorista que inició la jornada en los $ 31. Luego de la primera intervención, la divisa cayó hasta los $ 30,89, aunque poco después del mediodía volvió a aumentar, volvió a ofertar el Central y cerró a $ 30,93, 3 centavos más del cierre del pasado viernes.

El especialista Christian Buteler sostuvo al diario Ámbito que "el dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando la divisa mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar U$S 100 millones para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo".

La economista Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go, en diálogo con radio Continental explicó que “la demanda de dólares es muy alta y la oferta no aparece”, por lo que “la economía está buscando un nuevo equilibrio, dólar - tasa de interés”.

Dal Poggetto consideró que en la medida que “no se frene la demanda” de divisas norteamericanas “es difícil decir cuál es el monto suficiente para estabilizar al mercado” y agregó que “se ha sindicado una presión cambiaria muy fuerte con un Banco Central cambiando la estrategia. Hoy por hoy la presión continúa, de alguna forma es probable que el Central esté dejando correr al dólar, mientras que en simultáneo están intentando apuntalar al programa financiero”.

Continúa la inestabilidad cambiaria en un contexto crítico para la economía. El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, confirmó que la economía caerá el 1 % este año y anunció que solicitaron al FMI que libere en septiembre los U$S 3.000 millones previstos en el acuerdo Stand By. Los lobos de Wall Street desconfían que el Gobierno pueda continuar con los pagos de la deuda.

Resultado del Tipo de Cambio Minorista- BCRA

Tipo de Cambio Minorista Ciudad de Buenos Aires – Pesos por dólar estadounidense.