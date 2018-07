El dólar trepó a $ 28,10 empujado por los pesos que no renovaron Lebac

Con un panorama económico incierto, el dólar cerró por cuarta jornada consecutiva en alza a $28,10 según el Banco Nación para la cotización minorista.

19 de julio

Los “mercados” no terminan de confiar en que el Gobierno pueda controlar la crisis económica, y la primera jornada tras otro “supermartes” en el que se vencian alrededor de $ 536.000 millones en Lebac el dólar cerró en alza a $28,10 en Banco Nación para la cotización del mercado minorista. Sucede que a pesar de haber ofrecido una tasa del 46,50 % renovaron solo tres cuartas partes de los tenedores.

La jornada de ayer fué la cuarta consecutiva que cerró en con un dólar en aumento, de todas formas, para intentar contener la suba tanto el Banco Nación, como el Ciudad vendieron más de U$S 250 millones, que se sumaron a los U$S 100 millones que vuelca diariamente el Banco Central. Producto de la intervención el avance de la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue mas moderado.

"La suba de este miércoles pareció responder a un reacomodamiento del mercado después del resultado de la licitación de Lebac del martes. Los fondos se dolarizaron y presionaron sobre la cotización", expresó Gustavo Quintana, de la consultora PR Corredores de Cambio. A lo que agregó que la intervención tanto del Banco Nación así como del Ciudad "frenaron la suba".

En el mercado de futuro del ROFEX se operaron U$S 300 millones, de los cuales el 67 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 28,00 y $ 29,09, respectivamente, y con tasas de 40,89 % y de 44,84 %. En la plaza informal, el blue bajó cinco centavos a $ 28,75, y las reservas del Banco Central bajaron el martes U$S 357 millones y terminaron en U$S 60.951 millones. (LID)