"El dólar va a estar a $50, el factor desestabilizador se llama Mauricio Macri"

"Este modelo no cierra por ningún lado", aseguró Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central, y calculó que "la inflación no va a bajar de 40%".

19 de febrero

El extitular del Banco Central, Aldo Pignanelli, aseguróque el dólar "no va a bajar de $50" a fin de año y apuntó contra el presidente Mauricio Macri como responsable del fracaso del modelo económico.

"Hoy el factor más desestabilizador de la economía se llama Mauricio Macri por sus grandes contradicciones, hace tres días dijo que la inflación venía bajando y al otro día sale el índice oficial del INDEC que la inflación subió", señaló en diálogo con Radio 10.

Y calculó que "no es confiable pensar que el dólar esté a 48 pesos a fin de año. Si la inflación no va a bajar de 40% este año como dicen, con un dólar que estaba a 36 pesos a fin de año lo multiplicás por 1,40 y te va a dar un dólar superior a los 50 pesos".

El Presupuesto aprobado por el Parlamento indica que el dólar estará en los $ 44,30 en 2020; $ 48,20 en 2021; y $ 50,5 en 2022. Para Pignanelli, se llegará al valor estimado para dentro de tres años mucho antes. Las estimaciones más optimistas de los analistas económicos anticipan una inflación de no menos de un 30% para 2019.

"Este modelo no cierra por ningún lado y por eso no saben para dónde agarrar", entiende quien estuvo al frente del BCRA entre julio y diciembre de 2002.

"Este modelo económico está cuestionado, que prioriza la rentabilidad financiero por sobre la que genera el trabajo entonces sabemos cuál es el final. Es un modelo donde la acumulación se da en pocos grupos concentrados y una transferencia del sector productivo al financiero a través de endeudamiento y la tasa de interés. Esto termina con una crisis profunda", concluye desesperanzado.