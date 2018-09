El dólar volvió a subir y superó los $ 38

Según el promedio de bancos del Banco Central, el tipo de cambio minorista cerró a $ 38,25 al comenzar la semana, luego de tres semanas en baja.

10 de septiembre

El dólar volvió a subir. A las 11 de la mañana el dólar se vendía en promedio a $ 38,16, un aumento de 35 centavos en comparación con el cierre de la cotización del viernes pasado. Finalmente terminó con un valor de $ 38 en los bancos oficiales, y un promedio de 38,25 en la city y bancos privados.

De esta forma, la divisa rompió la baja de tres ruedas consecutivas a fines de la semana pasada, luego de que el miércoles el Banco Central haya realizado fuertes medidas de ventas directas (en teoría no permitidas por el acuerdo con el FMI) y subastas que implicaron una erogación de millones de dólares. Hoy vendió 15 millones de dólares.

El rebote de hoy se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Al mismo tiempo, el gobierno licitará esta semana una nueva ronda de Letes (Letras del Tesoro) en dólares que a pesar de brindar un interés de 7 %, la más alta desde que se lanzaron dichos instrumentos, no habría sido bien recibida por los "mercados". Algunos operadores financieros señalan que el gobierno debió "dejar vencer" las Letes y no renovarlas.

El stock de Letras del Tesoro ya asciende a U$S 11.800 millones. Se trata de un nuevo instrumento de deuda generado para rescatar los negocios de los especuladores que habían apostado a las Lebac (Letras del Banco Central) y que están en proceso de desarme para sanear el balance del Banco Central de acuerdo a las exigencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esta nueva deuda del gobierno (en Letes) se emite para pagar intereses de deuda (necesidades de financiamiento) que vencen este mes por casi U$S 1.700 millones.

El Tesoro licitará entre mañana y el miércoles Letras del Tesoro (Letes) en dólares y capitalizables en pesos en dos tramos para intentar cubrir los U$S 895 millones que vencen este viernes, mientras se esperan novedades de las negociaciones con el FMI con el que el gobierno espera obtener un adelanto de las cuotas del préstamo stand by de U$S 50.000 millones a costa de acelerar el ajuste sobre los trabajadores. (LID)