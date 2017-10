El empleo registrado subió 1,9 % en agosto, con mayor precarización

Según datos del SIPA se contabilizaron 12.204 millones de trabajadores registrados. De ese total, 420,6 mil son monotributistas sociales, un incremento de 15,8 %. Más empleo precario.

26 de octubre

Los asalariados registrados en agosto alcanzaron a 12.204 millones según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que representa un incremento de 1,9 % respecto a igual mes de 2016, unos 225,9 mil trabajadores más.

De ese total, 8.631 millones corresponden al sector privado (+1,6 %contra agosto de 2016), 3.152 millones son empleados públicos (+1,2 % interanual) y 420,6 mil son monotributistas sociales (+15,8 % interanual). Los datos fueron anticipados por DyN, ya que hoy se conocerá el informe completo que publica el Ministerio de Trabajo.

El relevamiento realizado por la cartera laboral en julio daba cuenta que el monotributoy el monotributo social explicaron las tres cuartas partes del crecimiento del empleo registrado entre noviembre de 2015 y julio de 2017. Hecho que muestra una tendencia a la precarización de las relaciones laborales. Los datos de agosto exhiben el mismo comportamiento, un crecimiento más dinámico del empleo precario.

En tanto, el empleo registrado total evidenció en agosto una suba de 0,3 % comparado con julio último (35.300 trabajadores más), mientras que en la medición desestacionalizada sólo tuvo un incremento de 0,2 % en la comparación intermensual (24.200 trabajadores más).

Así, al examinar los datos del empleo en el sector privado se observa que es mayor el crecimiento en el segmento de monotributistas que en el de trabajadores asalariados. Al respecto, el subsecretario de Políticas y Estadísticas Laborales, José Anchorena, reconoció que el "problema no es que crezcan los monotributistas, sino en que no crece más fuerte el asalariado registrado". Para Cambiemos que quiere impulsar una reforma laboral para flexibilizar las condiciones laborales, no hay alarma ante el incremento del monotributo. Lo que importan son los números positivos.

Impulso del empleo en la construcción y caída en la industria Según el adelanto de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente a septiembre el sector de la construcción motorizó la generación de nuevos puestos de trabajo con una suba del 11,9 % de empleo respecto de igual mes de 2016.

El Índice de Evolución del Empleo verificó en septiembre un aumento de 1,3 % comparado con el mismo mes de 2016 y sólo varió 0,2 % respecto a agosto último. Por ramas de actividad, en la comparación interanual, los mayores incrementos del empleo en septiembre se observaron en la Construcción (+11,9 %); Comercio, restaurantes y hoteles (+3,2 %); Servicios comunales, sociales y personales (+1,7 %) y Servicios financieros y a las empresas (+1,1 %).

Por su parte, las bajas más pronunciadas se evidenciaron en Industria Manufacturera (-3 %) y Transporte, almacenaje y comunicaciones (-3 %).

El impulso del empleo en la construcción se corresponde al crecimiento en la obra pública que incentivó el Gobierno este año electoral tras el derrumbe de 2016. Mientras que la industria aún no logra recuperarse de la recesión del año anterior.

En cuanto al empleo en las provincias, se observó un aumento del empleo de sólo 1,1 % en los principales aglomerados relevados en el tercer trimestre del año en la comparación interanual, y subió 0,4 % respecto a los tres meses previos.

Las variaciones de empleo interanuales fueron positivas en: Gran Córdoba (+4,1 %), Gran Rosario (+2,7 %), Gran Paraná (+2,4 %), Gran Tucumán (+2,2 %), Gran Bahía Blanca (+2,1 %), Gran Mendoza (+1,9 %), Gran Resistencia (+1,9 %), Gran Santa Fe (+1,7 %), Gran Jujuy (+1,3 %) y Gran Buenos Aires (+0,8 %). Como se observa en el Gran Buenos Aires la recuperación es ínfima.

El Gobierno hace meses presenta los datos de empleo como un nuevo brote verde de la economía, pero las mejoras se concentran en los empleos más precarios como en el monotributo, monotributo social o el trabajo en casas particulares. La destrucción del empleo durante 2016 sigue golpeando a un importante sector de la población. Según los datos del Indec, en el segundo trimestre de 2017 la desocupación afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el país, en particular a la juventud.