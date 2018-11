El gobierno apura el Presupuesto y rechaza el reclamo del PJ por el fondo sojero

El gobierno decidió dar por cerrada la negociación con los gobernadores del PJ por el Presupuesto 2019, aseguró que “no hay margen para la discusión” y fijó el 14 de noviembre como fecha para el debate en el Senado. Quieren que se apruebe sí o sí antes del G20.

2 de noviembre

Tema cerrado. Así se lo hizo saber Rogelio Frigerio al grupo de gobernadores que reclamaba una compensación mayor por la eliminación del Fondo Federal Solidario (más conocido como fondo sojero) que dictaminó hace meses atrás Mauricio Macri por decreto.

Este martes 30 de octubre, Miguel Ángel Pichetto había recibido en su despacho a un grupo de seis gobernadores embanderados con este reclamo. Hasta allí fueron Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Casas (La Rioja), acompañados también por los vicegobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Daniel Capitanich (Chaco); y los senadores Carlos Espínola (Corrientes), Inés Blas (Catamarca), José Mayans (Formosa), Sigrid Kunath (Entre Ríos), y Alfredo Luenzo (Chubut). Exigían una compensación de 100.000 millones para sus provincias como parte de la negociación hacia la aprobación del presupuesto. Sin embargo, este jueves el oficialismo optó por dar por finalizada la negociación.

“No hay ningún margen de discusión del Fondo Sojero. Esto forma parte de un acuerdo integral que incluye el presupuesto en sí, la adenda al Consenso Fiscal 2019 y el mecanismo para compensar a las provincias. Para nosotros es un tema cerrado”, señalaron desde la cartera que conduce Frigerio. Además, desde Casa Rosada aclararon que el Gobierno ya hizo el primer pago de las cuatro cuotas de compensación que ya había sido acordada y que alcanzará los $ 4.100 millones.

Por otro lado, la decisión de tratar el presupuesto en la Cámara Alta el 14 de noviembre es “inamovible”, según Federico Pinedo. El objetivo de Cambiemos es llegar a la semana donde funcionará el G20 en Buenos Aires con la “ley de leyes” aprobada por ambas cámaras del Congreso, lo que sería una señal importante para mostrar frente a los mandatarios que cuenta con el aval para avanzar en el brutal ajuste ordenado por el Fondo Monetario bajo el eufemismo de “déficit cero”. De lo contrario, cualquier modificación al proyecto aprobado en Diputados haría que retorne a la Cámara Baja y no poder cumplir así con este plazo pretendido por Macri.

Para ratificar la idea de no mover la fecha de la sesión, en Cambiemos recordaron que Pichetto prometió aprobar el proyecto para que los propietarios de vivienda única no sean alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales, proyecto que el senador rionegrino impulsó y que alcanza a todos los inmueble rurales y también a las propiedades que se usen como vivienda familiar hasta U$S 475.000. Una "concesión" del oficialismo a través de la cual se asegura el apoyo de la bancada que conduce Pichetto.

A falta de dos semanas, todavía se cocina la letra chica pero ya se sabe que el trazo grueso implicará un grave ataque a las partidas de educación y cultura, salud, vivienda y obras públicas o asignaciones y pensiones, mientras habrá un aumento del 49 % para los pagos de intereses de la deuda pública, lo que equivale a 600.000 millones de pesos. Una fiesta para los especuladores financieros que pretenden hacer pagar al pueblo trabajador, y que se apuran a votarla cuanto antes. (LID)