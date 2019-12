El impuesto del 30% al dólar turista también se aplicará para la compra de divisas para ahorro

Es una de las novedades que incluye el proyecto de Solidaridad. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recalcó: "Queremos desalentar el ahorro en dólares".

17 de diciembre

El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, presentó este martes el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso y destacó la necesidad de "recuperar la moneda".

En ese sentido, Guzmán confirmó que, tal como lo había anticipado el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, las inversiones en pesos dejarán de pagar el impuesto a la renta financiera, tanto en el caso de los plazos fijos como de los bonos.

"También necesitamos desalentar el ahorro en dólares", enfatizó el ministro de Economía en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda.

En ese sentido, el funcionario señaló que por ese motivo se establecerá un impuesto del 30% a la compra de divisas.

"El 70% de esa recaudación va a destinarse a financiar la seguridad social, y el otro 30% a obras de infraestructura y vivienda, que son necesarias para una argentina solidaria", dijo.

Actualmente, el acceso a los billetes verdes para ahorro está limitado a u$s200 por mes a través del homebannking por el cepo que estableció el gobierno de mauricio Macri y que mantiene el de Alberto Fernández.

De esta manera, establecen un desdoblamiento cambiario con un precio del dólar para la industria a $63 y para turismo y ahorro de 82 pesos.

Este esquema cambiario se extenderá al menos durante cinco años, aunque el Poder Ejecutivo tendrá facultades especiales para interrumpirlo antes si lo considerase necesario.

Otro de los ejes fue el de las jubilaciones. En ese sentido, indicó que "ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social estos últimos cuatro años".

"Tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que tiene que ser sostenible y razonable", dijo.

En ese lapso, protegeremos a los jubilados en situación de más vulnerabilidad. Bono adicional para los que cobran el mínimo: 5.000 en diciembre y otros 5.000 en enero.

Guzmán dijo que el país no tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería desestabilizante". En ese sentido anunció que, en el plano tributario, se volverán a las alícuotas del 2015.

"Además, tomamos medidas para fomentar la repatriación de capitales", sostuvo y mencionó la gravación de la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior. Al mismo tiempo, anunció un "sistema para alentar que esos capitales vuelvan".

"Si una fracción de esos activos regresa, esa alícuota adicional no se cobra. Esto es parte de un proyecto nacional, con capacidad de ahorro y de generación de capital propio", comentó el titular del Palacio de Hacienda.

Por otro lado, anticipó que se iniciará un diálogo con el sector agropecuario para "modificar el sistema de retenciones", sobre todo en lo que respecta a los topes. "En particular, el tope para las retenciones a la soja, aumentando tres puntos porcentuales, pasando de 30% a 33% y con el trigo y maíz lo mismo: del 12% al 15%".

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda anticipó un "reitengro del IVA a los sectores más vulnerables" y agregó que darán lugar "a un plan de regularización de deuda para pymes y entidades civiles sin fines de lucro".

Al respecto, dijo que "esto parte del principio de que es imposible de que una empresa en situación de gran deuda se pueda recuperar".

El tercer bloque enunciado por el ministro fue el "esquema tarifario", sobre el que dijo que en un "plazo máximo de 180 días" se cambiará por otro "con un balance adecuado entre protección social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energías".

A lo largo del fin de semana pasado se conoció la intención del Gobierno de incluir dentro del proyecto de ley de "solidaridad y reactivación productiva"-que se debatirá en el Congreso el jueves próximo- un impuesto del 30% a los gastos en dólares con tarjeta de crédito y un aumento de las alícuotas de Bienes Personales, además de un actualización del esquema de retenciones al sector agropecuario.

IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA (PAIS)

ARTÍCULO 32.- Establécese con carácter de emergencia, por el término de CINCO (5) periodos fiscales a partir del día de vigencia de la presente ley, un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación sobre las siguientes operaciones:

a) Compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios, efectuada por residentes en el país.

b) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente locatario o prestatario destinadas al pago de la adquisición de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito comprendidas en el sistema previsto en la Ley Nº 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior. Asimismo, resultan incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen, mediante compras a distancia, en moneda extranjera.

c) Cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito, comprendidas en el Sistema previsto en la Ley Nº 25.065 y cualquier otro medio de pago equivalente que determine la reglamentación.

d) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas-, del país.

e) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

ARTICULO 33.- Serán pasibles del impuesto que se aprueba por la presente ley, los sujetos residentes en el país -personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables- que realicen alguna de las operaciones citadas en el artículo anterior. Si la operación se realiza mediante tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, el impuesto alcanza a quienes sean sus titulares, usuarios, titulares adicionales y/o beneficiarios de extensiones.

No se encuentran alcanzadas por el presente impuesto las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley 24.156 y sus modificaciones, y sus equivalentes en los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.

Tampoco se encontrarán alcanzadas por el presente impuesto las siguientes operaciones:

a) Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas.

b) Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado Nacional, Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios.

ARTICULO 34.- El pago del impuesto estará a cargo del adquirente, locatario o prestatario pero deberán actuar en carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo, los sujetos que para cada tipo de operaciones se indican a continuación:

a) Operaciones comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo 32: Las entidades autorizadas a operar en cambios por el Banco Central de la República Argentina.

b) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 32: Las entidades que efectúen los cobros de las liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas de crédito, débito y/o compra respecto de las operaciones alcanzadas por el presente régimen. En caso de que intervengan agrupadores o agregadores de pago, la reglamentación establecerá el obligado en carácter de agente de percepción.

c) Operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 32: Las agencias de viajes y turismo mayoristas o minoristas, que efectúen el cobro de los servicios.

d) Operaciones comprendidas en el inciso e) del artículo 32: Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el cobro de los mismos.

ARTÍCULO 35.- La percepción del impuesto deberá practicarse en la oportunidad que a continuación se indica:

a) Operaciones comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo 32: En el momento de efectivizarse la operación cambiaria. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en el comprobante que documente la operación de cambio el cual constituirá la constancia de las percepciones sufridas.

b) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 32 canceladas con tarjeta de crédito y/o compra: En la fecha de cobro del resumen y/o liquidación de la tarjeta de que se trate, aun cuando el saldo resultante del mismo se abone en forma parcial. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en el referido documento, el cual constituirá comprobante justificativo de las percepciones sufridas.

c) Operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 32 canceladas con tarjeta de débito: En la fecha de débito en la cuenta bancaria asociada. Resultará comprobante justificativo suficiente de las percepciones sufridas el extracto o resumen bancario de la cuenta afectada al sistema de tarjeta de débito, cuando estos detallen en forma discriminada e individualizada por operación las sumas percibidas.

d) Operaciones comprendidas en los incisos d) y e) del artículo 32: En la fecha de cobro del servicio contratado, aun cuando el mismo se abone en forma parcial o en cuotas, en cuyo caso el monto de la percepción deberá ser percibido en su totalidad con el primer pago. El importe de la percepción practicada deberá consignarse, en forma discriminada, en la factura o documento equivalente que se emita por la prestación de servicios efectuada, el cual constituirá comprobante justificativo de las percepciones sufridas.

ARTÍCULO 36.- El impuesto establecido en el artículo 32 se determinará aplicando la alícuota del TREINTA POR CIENTO (30%), según el siguiente detalle:

a) sobre el importe total de cada operación alcanzada, para el caso de las operaciones comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del primer párrafo del artículo citado.

b) sobre el precio, neto de impuestos y tasas, de cada operación alcanzada para el caso de las operaciones comprendidas en el inciso e) del primer párrafo del artículo 32.

De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura o documento equivalente.