Diputados españoles rechazaron la visita de Macri y piden por la libertad de Milagro Sala

La coalición española Podemos ya había anticipado su rechazo a la visita del presidente Mauricio Macri.

22 de febrero

Primero adelantó que no participará esta noche de la cena de gala en El Pardo que el gobierno de Mariano Rajoy le prepara al presidente argentino y sus diputados le hicieron pasar un momento incómodo al mediodía en el Parlamento.

La diputada y vocera de la fuerza política, Irene Montero, exhibió una remera con la inscripción "Libertad a Milagro" en referencia a la líder de la agrupación Tupác Amaru, quien lleva más de un año en prisión en Jujuy.

Y poco antes el portavoz en lanzar las críticas al líder del PRO fue Íñigo Errejón.

En un encendido discurso, el diputado dijo al gobierno de Mariano Rajoy y su espacio político, el Partido Popular, que "es evidente que el señor Macri es uno de los suyos’’.

"El señor Macri en un año de gobierno ha aplicado un tarifazo de gas, agua y electricidad, tiene en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos al mismo tiempo que salen los Papeles de Panamá", señaló.

"Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en lugar de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada", agregó.

"Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al gobierno que apoyara a la querella argentina que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y reparación", continuó.

"Nosotros no le vamos a pedir [al oficialismo] que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional aunque sea de los suyos y no de los nuestros", dijo Errejón.

Para finalizar, envió un mensaje a los argentinos y un guiño al gobierno kirchnerista: "Al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver".

Una carta y un boicot

Al ingresar al Congreso de los Diputados para participar de la sesión conjunta de los diputados y senadores, Macri recibió una carta del partido de izquierda Podemos, en la que se reclama la puesta en libertad de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida con prisión preventiva desde hace más de un año en Jujuy.

Con un "gracias", el Presidente recibió la carta que le entregó el diputado Marcelo Expósito durante el saludo a las autoridades del Congreso de los Diputados español, entre ellos el diputado de Podemos, que en su condición de tercera fuerza política forma parte de la Mesa de la Cámara Baja, el órgano de gobierno de la institución.