El massismo "coquetea" con el kirchnerismo: "No descarto que compitamos en el espacio de Alberto Fernández"

Mendiguren y Tundis lanzaron fuertes "guiños" al espacio del PJ-K, pero aclararon que su candidato presidencial es Massa. La respuesta de Alberto Fernández.

30 de mayo

En medio de los rumores de posibles acuerdos políticos con Cambiemos para las próximas elecciones, el massismo salió este jueves con fuertes "guiños" al kirchnerismo.

Primero lo hizo el diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, quien explicó que este jueves "se debatirá" si el espacio se une a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Pero más contundente fue su compañera de banca, Mirta Tundis. "No descarto que el Frente Renovador pueda competir en el espacio de Alberto Fernández. Todo puede pasar", señaló.

Ambos, sin embargo, ratificaron que su candidato a presidente es el exintendente de Tigre, Sergio Massa.

"Él es Presidente o no es nada. Yo lo sigo hasta el final. No creo que se baje a gobernador u otra cosa", advirtió la legisladora.

Meniguren, por su parte, analizó el poder político del Frente Renovador. "Nuestra fortaleza es la provincia de Buenos Aires, y por ahí se busca una unidad más grande, pero vamos a ver qué sucede", puntualizó.

Sin embargo, dijo que el "candidato presidencial nuestro es Sergio Massa, porque él ha demostrado el coraje que se necesita para la etapa que viene".

También dijo que "si hay un espacio que ha hecho un aporte enorme a Alternativa Federal fue el nuestro, y luego tuvimos el problema de Roberto Lavagna donde, bueno, perdimos un tiempo enorme", apuntó el extitular de la UIA en relación a la disputa sobre si debían realizar internas partidarias o elegir un candidato por consenso.

La respuesta del kirchnerismo

Alberto Fernández fue quien respondió al massismo. "Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa, teniendo en cuenta que hay muchos dirigentes que participan de una idea de frente amplio opositor. Yo en todo este tiempo he hablado con Sergio y lo he inducido pensar la posibilidad de estar juntos", dijo este jueve sen Radio Continental.

"La decisión está en Sergio", sentenció, pero aclaró que la fórmula Fernández-Frenández "es inmodificable".

"Sabemos el rol que tiene que cumplir cada uno", dijo el precandidato presidencial.

"Massa es de enorme valor, puede aportar en cualquier lugar. En un gobierno no todo es ser gobernador u ocupar un cargo electivo. No lo he hablado con él y me sonaría impertinente que si él decidiera acordar con nosotros yo diga por radio que puede hacer", sostuvo.

El PJ kirchnerista ya lanzó también la fórmula Axel Kicillof - Verónica Magario para competir por la Gobernación en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo,hoy parece haberla puesto en duda.

"Cuando con Cristina circulamos esa foto, lo hicimos con la idea de ver si todos estaban de acuerdo y hemos recogido una buena recepción. No está confirmada formalmente pero me parece que es una fórmula que está muy bien aceptada por todos y tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la Provincia", sostuvo.