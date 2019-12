El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación se refirió a la fuga de cerebros

El flamante ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, aseguró que la emergencia que le tocara afrontar en su área es frenar de alguna manera la fuga de científicos e investigadores del país.

Salvarezza aseguró que no demandará al Presupuesto 2020 un gran incremento del gasto para este sector. "No tiene un impacto presupuestario importante, son cifras relativamente pequeñas pero que sirven para cambiar la percepción sobre el sistema y decirles a los jóvenes, ¡no se vaya!", dijo.

En declaraciones radiales, el ministro aseguró que su gestión se manejará sobre los conceptos expresados en la campaña electoral, que contaron con la adhesión de casi toda la comunidad científica. "Es una vergüenza que los investigadores tengan que irse después del esfuerzo que le cuesta al Estado formar gente altamente capacitada", consideró.

"Creo que esa es la emergencia del sector de Ciencia y Tecnología: que no se vacíen los laboratorios y que los más jóvenes no se vayan a otro lado. Cuando el sistema expulsa gente, es porque está enfermo. (Mauricio) Macri lo enfermó. Y eso motivó que haya centenares de doctores que no hayan encontrado un lugar para investigar", afirmó.

Por ello, consideró que la emergencia en el área pasa por cambiar esas condiciones, que el sistema no se mantenga expulsivo, que se pueda retener los recursos humanos y que se pueda mantener el mensaje a los investigadores: "¡Quédense que la Argentina los necesita!".

Señaló que los programas Argentina 2020 y el Plan Raíces lanzados por el kirchnerismo en su último gobierno están vigentes. Pero el problema, señaló, es que nadie vuelve a la Argentina por esos programas cuando las condiciones de la investigación aquí están sintetizadas en la foto de la científica Marina Simian yendo a un programa de televisión a buscar plata.

"Qué científico que esté trabajando en Alemania o en Francia que quiera poner el hombro al país va a volver en estas condiciones. Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones vigentes: los salarios cayeron un 40% en términos reales desde 2015; los subsidios de investigación devaluados como el peso; las becas de investigación bajo la línea de pobreza. Esto hace que nadie vuelva al país", dijo.

Salvarezza, ex director del Conicet, afirmó que obviamente el sector de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación "tiene poner el hombro en las emergencias alimentaria y de salud, dado que se necesita conocimiento para el Consejo Económico y Social, para el área de Defensa, para lo laboral. Nos van a necesitar".