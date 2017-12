El oficialismo aprobó el Presupuesto en Diputados

En otra sesión maratónica, Cambiemos logró esta medianoche en la última sesión del año en la Cámara de Diputados aprobar y girar al Senado el proyecto de Presupuesto 2018.

22 de diciembre

Tras casi 13 horas de debate, el tablero del recinto reflejó 165 votos afirmativos, 64 negativos y 1 abstenciones. Para alcanzar ese score, el oficialismo logró sumar los votos de los diputados del interbloque Argentina Federal, del Frente Renovador y del bloque Evolución Radical que lidera Martín Lousteau. Por el contrario, el Frente para la Victoria-PJ, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda ratificaron su voto negativo y hablaron de un "presupuesto de ajuste y endeudamiento".

En el marco de un fin de año tenso por la resistencia que despertó en un sector de la sociedad el tratamiento exprés de reformas económicas exigidas por el Gobierno (especialmente la previsional), Cambiemos apunta a lograr en la última sesión del año no sólo el Presupuesto sino también la prórroga del impuesto al Cheque, la ley de Consenso Fiscal, y la de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina (PRO), destacó que una meta planteada en la discusión del Presupuesto 2018 será la reducción en un punto del PBI del déficit fiscal, llevándolo al 3,2%. También señaló que se prevé un crecimiento económico del 3,5%, una inflación promedio del 15,7%, un dólar a $19,30, y un incremento de la inversión del 12%.

Al margen de las proyecciones macroeconómicas, Laspina se refirió a la composición del gasto y al respecto detalló que en los años del kirchnerismo "las ampliaciones presupuestarias representaron en promedio el 18 por ciento de los créditos iniciales", lo cual desembocaba en una asignación "discrecional" de recursos por parte del Poder Ejecutivo a través de decretos de necesidad y urgencia. "Hacían de esta ley de presupuesto un verdadero dibujo y un sinsentido", cuestionó el legislador santafesino, que acto seguido marcó la diferencia respecto del Presupuesto 2017 confeccionado por el macrismo, respecto del cual se verificó un "desvío de apenas el 2,8 por ciento", en tanto que "las modificaciones presupuestarias representaron un 0,3 por ciento del crédito inicial".

Laspina reseñó, en este sentido, que el 2014 marcó el "pico histórico" en términos de desvío presupuestario, alcanzando el 34 por ciento: "Fue decidido arbitrariamente por el Gobierno nacional riéndose del Congreso nacional".

Por otra parte, destacó que el diseño presupuestario sintetiza "una ingeniería política y fiscal de enorme magnitud" porque al mismo tiempo que contempla una baja de la presión impositiva para cumplir con las "metas de solvencia fiscal", no escatima en recursos dirigidos a "reducir la brecha en materia de deuda social e infraestructura".

El diputado del Frente para la Victoria-PJ, Axel Kicillof, fue muy duro respecto del nivel de endeudamiento fijado en el presupuesto, en el que los servicios de deuda aparecen como el principal gasto de la administración central. Luego de denunciar que los intereses de la deuda pública crecieron un 72 por ciento, y que el año que viene el Estado nacional desembolsará 406.000 millones de pesos en ese concepto ("cuatro veces lo que le sacan a los jubilados"), el exministro de Economía consideró que el Presupuesto 2018 "nace muerto" y expresa el "programa económico neoliberal".

Para Kicillof, el proyecto "nace muerto" y "no sirve" porque en el momento en que fue presentado en septiembre pasado no tomaba en cuenta los efectos del paquete de "reformas pésimas" que viene siendo tratado en diciembre en el Congreso. "Es letra muerta. No lo pueden cumplir. Nace muerto este presupuesto porque no incluye las reformas que han aprobado", juzgó el legislador kirchnerista, que adelantó el voto negativo del FpV como "testimonio de nuestra defensa de los intereses populares".

"Necesitamos que defiendan a la clase media, a los jubilados donde tienen una base electoral. Pero ustedes ya soltaron el ancla y están aplicando el programa económico neoliberal", sentenció Kicillof, que comparó el rumbo actual de la economía con las políticas económicas de Domingo Cavallo en los noventa.

A su turno, Diego Bossio (Bloque Justicialista) afirmó que cree "cada vez menos en el Presupuesto como un instrumento de política económica" ya que "las facultades que tiene el Poder Ejecutivo son cada vez mayores". Si bien reconoció que el Congreso "no puede involucrarse en la política monetaria", advirtió que las decisiones en esa materia, en particular los movimientos del tipo de cambio y de las tasas de interés, son determinantes en la definición de "la estructura económica y del perfil productivo" del país./ambito.com.ar