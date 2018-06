El retorno del rey: banca extranjera al poder

El acuerdo anunciado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo un ajuste inesperado pero que se hacía inevitable: Federico Sturzenegger. La crónica de una renuncia anunciada arrancó en diciembre de 2017 con el cambio de la meta de inflación y culminó con el anuncio de la “no” meta de inflación durante el 2018 ¿Paritarias libres?

Pero esta salida significa el avance de la banca extranjera en el esquema económico ahora los hombres del Deutsche Bank tomaran el timonel de la principal autoridad monetaria. Por otro lado está Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción, un ex – HSBC.

La banca extranjera viene a ser vigía del proceso iniciado con el FMI, asegurando la no emisión de dinero, en caso que lo requiera el tesoro, la emisión será solo por los intereses generados por el “nuevo” proceso de las LEBAC. Otro dato que se suma es que del primer desembolso, 7.500 MDD se aplicaran como parte del presupuesto. Por lo tanto, casi no habrá emisión y lo que se emita será por un respaldo en dólares –deuda barata- ¿Entramos en la cuasi-convertibilidad? ¿Qué sigue cuando los desembolsos no alcancen? ¿Liquidaremos los activos para cubrir los gastos causi-fijo del Estado?

Esta nueva etapa de la Argentina dejó la frutilla del postre, la devaluación permanente, el rodrigazo permanente si sumamos la quita de subsidios y los recortes presupuestarios, elementos que en la suma solo tienen como objetivo la reducción del salario. Para el regreso del rey se precisan vasallos y servidumbre ¿Nos adentramos en ese proceso?