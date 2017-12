El rojo en comercio exterior ya suma U$S 7.656 millones en el año

La balanza comercial argentina incurrió en un déficit de U$S 1.541 millones en noviembre y alcanza un saldo negativo de U$S 7.656 millones en los 11 meses del año, según informó Indec.

28 de diciembre

El informe sobre Intercambio Comercial Argentino que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) vuelve a mostrar serios problemas en el balance de comercio exterior. En noviembre de 2017 el país mostró nuevamente un rojo de U$S 1.541 millones, en tanto que las importaciones sumaron un valor de U$S 6.151 millones, superando a las exportaciones que alcanzaron un valor de U$S 4.610 millones.

En forma acumulada, en los primeros 11 meses del año el déficit en comercio exterior ya alcanza U$S 7.656 millones. Las exportaciones sumaron en ese período U$S 53.881 millones, con una suba de 1,2% (U$S 630 millones) respecto de igual período del año anterior, mientras que se registraron importaciones por U$S 61.538 millones, con un aumento de 19,9% (equivalente a U$S 10.222 millones).

Caída de las exportaciones Las exportaciones se redujeron 4,9% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (una caída de U$S 238 millones). Este resultado se explica porque los precios subieron 1,4% y las cantidades se contrajeron 6,2% en forma interanual.

Las exportaciones de Productos primarios cayeron 1,0% y las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 16,8%, mientras que aumentaron las de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 4,4% y las de Combustibles y energía 20,6%.

En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de noviembre se redujeron 2,4% respecto del mes anterior.

Se aceleran las importaciones Por su parte, el valor de las importaciones en noviembre fue 30,2% superior al registrado en igual mes del año anterior (un incremento de U$S 1.428 millones). Los precios subieron 2,8% y las cantidades 26,6%.

Esta variación interanual se compone de un crecimiento de las importaciones de Bienes de capital por 27,4%, un incremento de las de Bienes intermedios de 25,7%, las de Combustibles y lubricantes 45,0%, Piezas y accesorios para bienes de capital 35,5%, Bienes de consumo 26,8% y Vehículos automotores de pasajeros 34,3%. En términos desestacionalizados, las importaciones de noviembre de 2017 aumentaron 3,4% respecto del mes anterior.

De esta forma, la variación del saldo comercial de noviembre de 2017 respecto del correspondiente a igual período de 2016 reflejó el aumento de las importaciones y la caída de las exportaciones. Los mayores aumentos de las importaciones correspondieron a automóviles para el transporte de personas (U$S 147 millones); teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (U$S 126 millones); combustibles minerales (U$S 124 millones); motores y generadores eléctricos, grupos electrógenos y sus partes (U$S 110 millones); vehículos automóviles para el transporte de mercancías (U$S 76 millones); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (U$S 69 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (U$S 39 millones) y motocicletas y velocípedos (U$S 34 millones).

Las principales caídas de las exportaciones correspondieron a harina y pellets de la extracción del aceite de soja (U$S –164 millones) y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (U$S –137 millones).