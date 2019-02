El salario debe ser como mínimo de $ 39.409,4, según trabajadores de Indec

La junta interna de delegados de ATE-Indec difundió la estimación de la Canastas de Consumos Mínimos de diciembre de 2018. Frente a la insuficiencia salarial, es necesaria una urgente recomposición para todos los trabajadores y la urgente apertura de paritarias.

9 de febrero

Ningún trabajador debería ganar (de bolsillo) menos de $ 39.409,4, según una estimación elaborada por la Junta Interna de Ate Indec para el último mes del año pasado.

Canasta de Consumos Mínimos, diciembre 2018. Ejercicios Regionales. Junta Interna de delegados de ATE - Indec.

El cálculo corresponde a un hogar constituido por una pareja adulta con dos hijos menores de 6 y 9 años. Se compone de una canasta alimentaria mínima por $12.386,8 y otra de bienes y consumos mínimos por $ 27.022,6. Así, estiman una canasta de consumos mínimos para la región de Gran Buenos Aires (GBA) que alcanza a $ 39.409,40 al 10 de diciembre de 2018.

"Según las estimaciones de la mayoría de los analistas, la inflación este año rondará, al menos, el 30 %. Dicho de otro, modo será un año complicado para los trabajadorxs, los jubilados y los sectores mas vulnerables", continúa.

Además, indican que "ejercicio tiene como fin ser un argumento par que utilicen tanto nuestros paritarios como otros representantes gremiales para exigir una urgente recomposición salarial para todxs los trabajadorxs sea cual fuera su forma de contratación y la urgente apertura de paritarias. Esto, sin dejar de tener en cuenta que el gobierno autorizó el aumento de los servicios publicos, el transporte y la medicina".

"Este es un ejercicio de estimación donde se trata de utilizar información publicada y emplear metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles como referencia válida para la discusión salarial y otras necesidades de la sociedad", se aclara.

Respecto de la metodología, se explica que "las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, pero todavía no se han aplicado en las mediciones. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la Pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos". "Por lo tanto, ambas canastas no deben verse como contrapuestas, sino como metodologías diferentes pero compatibles entre sí."

También se aclara que Las “Canastas de Consumos Mínimos” no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira.

"Pero, en cualquier caso, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio".

A su vez, los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec informaron que en el caso de las y los trabajadores de la Administración Pública Nacional, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2018 el poder adquisitivo cayó 27,9 %, implicando una pérdida de poder adquisitivo de $ 112.940, para el caso testivo de un cargo de la categoría D0, debido al retraso de los salarios frente a la inflación.