El salario mínimo en Argentina perdió un 29% de poder de compra

Según una consultora que compara 11 países, el costo de la canasta básica subió en el ranking y se ubica entre las más caras.

10 de febrero

Según un trabajo de CEPA (Centro de Economía Política Argentina), Argentina pasó a ocupar del quinto al cuarto lugar en cuanto al costo de la canasta básica de alimentos. De 21,80 dólares en 2015 pasó a costar 23,07, en 2016.

El resto de los países comparados son Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, Kuwait, México, Paraguay y Uruguay. Y los productos que forman parte de la canasta son aceite de girasol, arroz, bananas, coca cola, harina de trigo, huevos, leche larga vida, manteca, manzana roja, naranja, queso crema y zanahoria.

El país que lidera este ranking es Estados Unidos, donde la canasta básica vale 30,75 dólares. En segundo lugar está Uruguay, donde el costo está en 30,32, y en tercer lugar Australia, con 26,15.

Los cinco países donde la canasta de alimentos alcanzó el costo más bajo durante 2016 son España (US$ 16,28), México (US$ 16,75), Paraguay (US$ 18,69), Colombia (US$ 19,12) y Kuwait (US$ 20,86).

Estas comparaciones ubican a Argentina entre uno de los países con la canasta básica más cara, donde, según estos datos, el costo del salario mínimo por tanto perdió un 29% de su poder de compra.

Esta consultora también señala algunas medidas tomadas por el gobierno de Macri tienen influencia y consecuencia directa sobre los costos de la canasta de alimentos: la devaluación, la quita de retenciones, y la caída de la activad económica en general, como del empleo y los salarios reales. "La quita de retenciones a las exportaciones, y la devaluación ’acoplaron’ los precios domésticos de los alimentos a los precios internacionales, lo cual trajo aparejado el encarecimiento de la canasta".

Dichos factores influyen a ubicar a Argentina entre los países donde es más caro vivir.

Sólo para lo que va del 2017, la inflación de enero, según el Indec, fue del 1,3%, sin embargo para otras consultoras alcanzó casi el 2% (entre el 1,6 y 1,8 para la CGT, IPC Congreso y Bein). Mientras que para el 2016 fue alrededor del 40%.

Esto se suma a los nuevos aumentos de los servicios básicos como la luz entre el 22 y 70%, el ABL hasta un 38%, entre los aumentos de la nafta, los peajes, y los servicios en general.