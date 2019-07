El sincericidio de Sandleris: "Están los dólares ahí para que los inversores se los lleven"

El presidente del Banco Central realizó este martes por la tarde una conferencia de prensa luego del dato de inflación de junio. Intentó despejar dudas sobre riesgos de corridas cambiarias en el marco del proceso electoral. Pero se le escapó un fallido.

17 de julio

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, brindó una conferencia de prensa, tras conocerse el dato de inflación de junio de 2,7 %, para presentar el Informe de Política Monetaria.

Entre otros temas, intentó despejar dudas sobre una eventual corrida cambiaria (dolarización) en el marco de la incertidumbre electoral. Para ello, no encontró mejor forma que garantizarle a todos aquellos que quieran demandar dólares, que tendrán dólares. Y con una denominación particular, "para que se los lleven".

Allí señaló que "si pensamos en el segundo semestre, perfectamente los individuos, instituciones y otros pueden realizar una demanda y están los dólares ahí para que se los lleven básicamente".

De esta forma, su discurso fue dirigido a garantizar los intereses de las financieras y las corporaciones fugadoras de divisas, no al pequeño ahorrista que intenta salvar el valor de sus activos frente a la inflación.

Cabe recordar que en lo que va del año la fuga de capitales está alcanzando niveles históricos. Sólo en los primeros cinco meses del año ascendió a U$S 9.532 millones. Desde que asumió Macri se fugaron U$S 71.000 millones.

Sandleris informó que los dólares del préstamo del FMI que tiene disponible Hacienda para ir vendiendo a razón de U$S 60 millones por día, suman U$S 6.600 millones en el segundo semestre (para todo el año da U$S 9.600 millones, según el informe). Si a esto se agrega lo que el BCRA estima que venderán "las empresas del sector real, en el segundo semestre del año van a estar ofreciendo 16.000 millones de dólares", explicó el presidente de la entidad.

"Si pensamos en el segundo semestre esto quiere decir que perfectamente los individuos, instituciones y otros pueden realizar una demanda y están los dólares ahí para que se los lleven básicamente. Para enfrentar una potencial dolarización que puedan desear hacer los individuos, inversores y demás", afirmó.

"Ahora esos dólares están, está ese excedente de dólares para que realicen esa dolarización. Eso sin la intervención del Banco Central", aclaró.

Incluso, indicó que si las empresas y particulares dolarizaran esa cantidad de ahorros, "estarían haciendo una dolarización más grande que la del año pasado".

De esta forma, concluyó que "están dadas las condiciones para que la incertidumbre asociada al proceso electoral transcurra con una volatilidad moderada en el mercado cambiario".

¿Los dólares están?

Sandleris omitió algunas cuestiones fundamentales en su cuenta de los "U$S 16.000 millones" disponibles para quienes demanden en el segundo semestre. En primer lugar, que el ritmo al cual estarán disponibles, al menos los que ofrece Hacienda, es muy lento en comparación con lo necesario en cualquier corrida cambiaria.

De acuerdo al arreglo con el FMI, Hacienda sólo podrá vender hasta U$S 60 millones diarios. Recordemos que en las corridas de 2018, el BCRA salió a vender en una jornada hasta U$S 2.000 millones, para contentar a la J.P. Morgan y otras bancas y especuladores.

En cualquier caso, queda en evidencia que la plata del préstamo del Fondo que proponen que sea pagado con ajuste sobre los trabajadores, va directo a las manos de los grandes fugadores de divisas.

En segundo lugar, no es cierto que el Banco Central no interviene en el mercado de cambios. De una parte, porque está como "interventor de última instancia", teniendo habilitada su operación en el mercado siempre que consideren que el dólar se dispare demasiado. De otra parte, actualmente está vendiendo una gran cantidad de dólares llamados "a futuro", que eventualmente tendrá que desembolsar. El dólar a diciembre está hoy en $ 53,74 para la venta.

Queda a la vista que el principal objetivo de la entidad y del gobierno es garantizar los dólares para la timba financiera. Lejos de orientarse a concretar la sangría de recursos del país, la pregunta debería estar enfocada a cómo dirigir esos recursos para terminar con los padecimientos de las mayorías sociales e impulsar el desarrollo productivo. (LID)