Elisa Carrió: "Hay un acuerdo entre el PJ y Cambiemos para postergar el desafuero de Cristina"

"Yo prefiero morir por decir la verdad, perder los votos por decir la verdad, a ser presidente mintiendo", declaró la diputada, aún aliada al Gobierno.

17 de octubre

La diputada Elisa Carrió presentó en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Germán Garavano, luego de que el ministro de Justicia declarara públicamente que no es positivo para la Argentina que un ex Presidente esté preso. Una opinión que desató la furia de la diputada, que aprovechó la presentación para reprocharle otras acciones el funcionario.

"Para nosotros hay dos formas de comportarse políticamente: una es el pragmatismo, que dice que hay que hacer lo conveniente aunque sea inmoral; otra dice que hay que hay que hacer lo conveniente aún cuando pueda causar un daño circunstancial", explicó la legisladora.

Y agregó: "A lo largo del tiempo, hacer lo correcto es lo que termina haciendo correcto al conjunto de la situación".

La presentación de Carrió solo cuenta con el apoyo de la Coalición Cívica. Ni el PRO ni la UCR acompañaron la iniciativa, algo que no le preocupa a la diputada. "No me importa que no prospere, yo no quise comprometer al radicalismo ni al PRO", dijo en una entrevista que concedió a LN+.

"Alguien habrá entendido que yo discutí la autoridad y no, yo ejercí una facultad", explicó la referente de la CC, quien remarcó que mantiene una buena relación con el presidente Mauricio Macri.

"Quiero que la sociedad entienda que no voy a romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia", añadió."Si (Macri) se cansa me puede echar, no tengo problema en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia", disparó.

Durante el reportaje, Carrió contó que no habla con Garavano desde hace dos años, "porque estuvo interviniendo en la Justicia de manera directa y amenazante en el caso AMIA". Ese es uno de los puntos que figura en el proyecto que ingresó este martes a Diputados.

"Los dichos fueron el límite", dijo la legisladora, en referencia al comentario del funcionario sobre los ex presidentes y la prisión.

Carrió dijo que sabía de la absolución de Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas una semana antes de que se emitiera el fallo. "Hay un acuerdo entre el PJ y sectores de Cambiemos para lograr la impunidad de Menem", remarcó. "Quieren limpiar esto y postergar lo más posible el tema de Cristina", lanzó.

En este contexto, manifestó: "Muchos de Cambiemos nos sentimos usados". "Yo prefiero morir por decir la verdad, perder los votos por decir la verdad, a ser presidente mintiendo", declaró.