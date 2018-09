Elisa Carrió: "Los peronistas quieren el hambre"

27 de septiembre

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió opinó sobre la actualidad política, social y económica del país luego de una semana intensa para el Gobierno. "Hay que solucionar el tema del hambre", dijo, y apuntó contra los peronistas: "Ellos quieren los pobres y el hambre".

"Yo les pregunto a los peronistas, ¿qué diría Evita de esto?, que le dio dignidad, le dio máquina de coser... Evita atendía a su pueblo. Ellos quieren los pobres, quieren el hambre", sostuvo la cofundadora de Cambiemos en TN.

Además, dijo: "Hay mucha gente que no asocia su pobreza con el robo", y expresó que Hugo Moyano "es la oligarquía" y que "no hay sindicalista que no sea multimillonario".

La legisladora también habló sobre los días que pasa el Gobierno después de la renuncia de Luis Caputo al Banco Central y del encuentro de Mauricio Macri en Nueva York con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde: "Vamos a pasar momentos difíciles, sí. Hay que solucionar el tema del hambre. Pido la sanción de la ley de alimentos. Hay que sostener, es un parto de nacimiento de la República. No esperemos recuperación económica hasta marzo".