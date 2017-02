Elisa Carrió, la guardaespaldas de Mauricio Macri

Elisa Carrió oficia de guardaespaldas de Mauricio Macri. Cargó las tintas sobre el kirchnerismo por las deudas condonadas del Correo Argentino y le agradeció al presidente por retroceder en el recorte al aumento de los jubilados.

17 de febrero| |

Elisa Carrió gusta presentarse como abanderada de la honestidad del republicanismo liberal. La chaqueña suele hacer de los estrados judiciales su tribuna política, denunciando a las mafias del poder que encarnan en el peronismo. Carrió fue un factor fundamental para darle a Cambiemos un perfíl ético del que sus integrantes carecen por completo.

El ejemplo del Correo Argentino es paradigmatico. La gestión privada de Mauricio Macri, no pagó el canon que le correspondía y lo utilizó para practicar el contrabando. En ese aspecto la reestatización del Correo, fue más un salvavidas para el grupo Socma, que un golpe a las "corporaciones" como lo presentaba el kirchnerismo. La dilación por años en el cobro de la deuda que sostenía el grupo con el Estado, le permitió la licuación en pesos de la misma. Pero esta historia no borra que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y Socma, condonandole 70 mil millones de pesos a papá Franco Macri, no sea un escándalo de proporciones mayores que muestra el entramado de negocios privados y públicos que caracterizan al macrismo como Gobierno. Pero la lider de la Coalición Cívica, la misma que hace linchamientos mediáticos de "corruptos", prefirió nuevamente mirar para otro lado. La fuerza de la chaqueña emitió un comunicado señalando que “estamos frente a un conflicto de causas cruzadas, por un lado la dilación de la resolución del acuerdo benefició al Correo Argentino en la licuación de su deuda, así como el proceso de supuesta nacionalización por parte del kirchnerismo, provocó acciones contra el Estado que aún no están resueltas”. Más papistas que el Papa ya que el mismo Macri decidió retrotraer todo a foja cero frente a la crisis política abierta.

Una actitud similar tuvo frente al caso de los Panama Papers, donde la chaqueña justificó al presidente diciendo que había dicho "la verdad", cuando todas las evidencias demostraban que Macri ocultaba que las cuentas off shore en paraísos fiscales, estaban en funcionamiento y era una forma de fuga y lavado de capitales.

Ni hablar cuando defendió contra la supuesta demagogia de la izquierda los sueldos privilegiados y los aumentos obscenos de los senadores y diputados con argumentos meritocráticos, mostrando su rancia pertenencia a una casta política al servicio de los capitalistas.

Frente al descarado descuento en los aumentos a los jubilados, más allá de un berrinche en Diputados, Carrió volvió a ofrecerse como escudo presidencial. "Para un rico 20 pesos no es nada. Para un jubilado es mucho. Gracias Sr. presidente por rectificar la medida", fueron todas sus palabras. Ocultando que tras el fallido descuento, se monta un intento de avanzar en un ajuste de las cuentas públicas que afecte el salario de los estatales y las jubilaciones y, según denuncian algunos especialistas, un globo de ensayo cuyo objetivo final es la re-privatización del sistema previsional.

La cruzada antimafiosa de la co-fundadora de Cambiemos apunta contra funcionarios menores o enemigos íntimos, precisamente para que funcione como blindaje y preservar la figura de Mauricio Macri, un presidente que representa los intereses de grupos capitalistas que en sus negocios privados y al frente del Poder Ejecutivo, viven del saqueo de los recursos públicos.

Consultado sobre su aliada el presidente ha sido claro: está "tranquila" y sabe que "empezó el año electoral".

Carrió es coherente con su trayectoria radical. La UCR daba el barniz democrático a dictaduras criminales, pero hoy nadie cree que el partido de Leandro Alem sostenga algún tipo de ética. Por eso el honestismo republicano de la chaqueña, reemplaza el viejo papel que sus correligionarios jugaban con las dictaduras antiobreras y se presenta como el chaleco antibalas que busca proteger a una derecha empresarial corrupta hasta los tuetanos y enemiga del pueblo trabajador.