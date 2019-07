Emojis de ricachones y fake news: el grupo de WhatsApp antihuelgas de Galperín y sus amigos

¿Cómo será el ícono del nuevo grupo de whatsapp de los empresarios? ¿Tendrá un billete de pesos o un Washington verde? ¿Un círculo rojo o un hombre de traje con un megáfono cool? ¿Cuáles serán los emojis más usados? ¿La carita con lengua y ojos de $; el dólar volador; el banco?.

11 de julio| |

Lo que es seguro es que la crema del empresariado “nacional” armó hace algunas semanas un grupo de whatsapp de 256 miembros. Algunos quedaron en espera.

Dicen que todo surgió en la semana del paro del 29 de mayo. Su primera idea fue impulsar un hashtag: #Yonoparo. Una genialidad.

Hay quienes dicen que la iniciativa surgió después de una charla con “Marquitos” Peña, otro fanático de los grupos de whatsapp. Pero los jefecitos dicen que fue idea de ellos para modernizar un poco su comunicación. "Firmar comunicados está bien, pero no alcanza y, muchas veces, no puede hacérselo con la velocidad que la realidad requiere" dijeron. No hay tiempo para reunirse como sus antecesores, entonces la idea es “reaccionar rápido y de manera coordinada” y “que las idea se visualicen”.

¿Qué ideas? Según La Nación, “opinan sobre la situación del país y que defienden causas siempre presentes en el establishment: la propiedad privada, la libertad de mercado...”

Un desprevenido podría creer que se trata de un grupo de hombres (y mujeres) creativos que buscan sortear obstáculos ante la censura de los grandes medios. Pero se trata de algunos de los empresarios más ricos y poderosos del país. Federico Braun (Supermercados La Anónima), Cristiano Rattazzi (Fiat Auto), Martín Cabrales, Marcos Galperín (Mercado Libre), Hugo Sigman (Grupo Insud), Roberto Souverin (Despegar), Gabriel Martino (HSBC), Javier Goñi (Ledesma) y Darío Werthei, Rosario Altgelt (Latam), Guibert Englebienne y Martin Nigoya (Globbant). Este último fue el que consiguió para el grupo un audio con un saludo de Mauricio Macri.

Según cuentan las crónicas, en el grupo se proponen asuntos de discusión, se abren grupos paralelos para debatir qué postear y desde allí llevan al grupo general una propuesta de post y un horario sugerido.

En concreto, lo que hacen es aprovechar las nuevas redes sociales para hacer “agitación política”, como siempre han hecho los empresarios. Después del tuitazo contra el paro del 29M, siguió este último fin de semana otro contra el paro de los pilotos. En "Nuestra Voz" tardaron aproximadamente 10 segundos en coincidir con los empresarios nucleados en IDEA en que había que salir a atacar la medida. Al toque aparecieron 200 pulgares levantados y 50 guiñadas de ojo.

Los militantes de “Nuestra voz” rápidamente se pusieron a retuitear y enviarle el mensaje a sus periodistas amigos. Según Trendsmap e Infobae, no lograron llegar a los 800 mensajes y 600 retuits. Lejos de un TT. Pero los empresarios saben que su clave no es la masividad sino mostrar la “posición pública” del empresariado ante los debates que les importan. Además, de aparecer “polarizando” con los gremios y cualquier medida de fuerza sindical.

Por eso el mismo fin de semana el blanco fue la Asociación Bancaria, que reclamó por el encuadre y las condiciones de trabajo en Mercado Libre y Mercado Pago. La empresa de Marcos Galperín hace 20 años no tiene delegados y tiene a sus empleados y empleadas encuadrados en el Sindicato de Comercio aunque muchas de sus tareas son financieras o logísticas.

Galperín fue el primero en responder, luego le siguió Martín Cabrales y el resto los siguió. En el grupo lanzaron los hashtag #RepudiablesDeclaracionesPalazzo y #CalidadInstitucional, con una serie de tuits que condenaron la supuesta “violencia extorsiva” del reclamo sindical.

Como es esperable, en medio de los tuitazos meten sus fake news. La única violencia extorsiva es la de las empresas que vienen despidiendo a mansalva e imponiendo condiciones precarias a millones de jóvenes.

¿Cuál será el próximo tuitazo del círculo rojo? ¿Contra qué reclamo, contra qué huelga?

Las nuevas “tácticas” patronales no parecen preocupar mucho a las cúpulas sindicales. No anunciaron ningún grupo de whatsapp, pero en los últimos años se acostumbraron más a las redes y las clásicas conferencias de prensa que a las acciones directas. Por eso cuando Francisco Olivera analiza el tema en La Nación concluye que “el conflicto entre empresarios y gremios parece pensado para la campaña”.

Sin dudas, las redes sociales son un medio para difundir ideas que hay que aprovechar a fondo. La crema patronal lo hace para conspirar y lanzar sus campañas gorilas. La izquierda y los movimientos de lucha para organizarse y difundir sus ideas.

Pero todos sabemos que los tiempos por venir no se resolverán en el mundo virtual. Por eso el Coloquio de IDEA este año se llamará "A los hechos". Ellos se preparan.

Hay que hacer escuchar “nuestra voz” y prepararnos. (LID)