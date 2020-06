Empresas de productos básicos que no tienen crisis quieren aumentar precios hasta un 25 %

Empresarios de alimenticias, bebidas y productos de limpieza reclaman aumentos mientras sigue aumentando la canasta básica y el bolsillo popular se estruja. ¿El Gobierno les dará el gusto?.

23 de junio

No estaría siendo el mejor momento para aumentar los precios de los alimentos. Pero la preocupación por cuidar sus ganancias está ante todo en los reclamos de los empresarios del sector.

Lo que desvela a las empresas alimenticias, de bebidas y de productos de cosmética y limpieza es que el programa de Precios Máximos vence a fin de mes y empezaron ya a reclamar aumentos que oscilan entre el 10 % y el 25 %, en función de su "estructura de costos".

Frente a estos pedidos de sectores empresariales que no paran de abultar sus ganancias desde que comenzó la cuarentena, y en este escenario de crisis económica para millones de trabajadoras y trabajadores, crisis sanitaria y social, la medición de líneas de pobreza e indigencia pareciera un reflejo aún más distorsionado de la realidad.

En el marco de la caída de los ingresos, todo aumento implica un empeoramiento de la situación de la clase trabajadora y sectores más golpeados por la cuarentena.

Teniendo en cuenta que la canasta básica calculada por los trabajadores de ATE-Indec supera los $ 67.000, si aumenta el precio de alimentos, la situación empeorará.

Pérdida de puestos de trabajo formales, despidos en el empleo informal y la imposibilidad de trabajar para millones de cuenta propistas, hacen a una situación crítica.

El IFE no alcanza para nada. Las jubilaciones no aumentaron, por el contrario fueron ajustadas por decreto. Les habría correspondido un 10,9 % de aumento en junio si no hubiese sido suspendida la Ley de Movilidad de las Jubilaciones y en su lugar fue del 6,12 %.

¿Cómo se expresa este cóctel explosivo? En que casi el 60 % de los chicos que viven en Argentina es pobre y la cifra va en aumento, por dar un ejemplo.

También esto derriba el mito de que "el Estado te cuida", mientras permite rebajas salariales del 25 % y financia al gran capital.

Los intereses de las empresas alimenticias son enemigos directos de la economía de la mayor parte de la población.

Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticias (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, vienen pidiendo ajustes en los precios desde hace dos meses, cuando el programa tuvo su primer vencimiento, el 20 de abril.

Ante la consulta de Infobae, Funes de Rioja (directivo de una importante empresa alimenticia) declaró que necesitan aumentar "porque hay inflación”. Y agregó: “Si nos hubieran permitido subir 2% cada mes, ahora no tendríamos el atraso que tenemos, que en algún momento será necesario trasladar”.

Permitir un aumento en un contexto de semejante recesión por la pandemia no sería atinado. (LID) Por Liliana Vera Ibáñez