En 2019 asesinaron a 212 ambientalistas, el mayor registro anual a la fecha

“Agroindustria, petróleo, gas y minería son los principales detonantes de los ataques”, denuncia Rachel Cox, de Global Witness. “Son las industrias que propician el cambio climático”. La mitad de los asesinatos ocurrieron en Colombia y Filipinas.

30 de julio

En 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el mayor número registrado en un año hasta la fecha. Así lo señaló este miércoles Global Witness en su nuevo informe anual Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders. La organización también destaca la tendencia desproporcionada de comunidades indígenas atacadas.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, indicó Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness.

De forma impactante, más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron solo en dos países: Colombia, que tiene el mayor número registrado con 64 asesinatos en un año, y Filipinas, que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019. Es probable que, a nivel mundial, el número real de homicidios haya sido mucho mayor, ya que normalmente los casos no son documentados.

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015, y un incontable número es silenciado mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.

En América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería. Filipinas es el país donde existe un vínculo más estrecho entre los homicidios y la minería, con un total de 16 personas asesinadas.

La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, registrando un aumento del 85 % de ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria, y la minería fue el sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019.

Más de dos tercios de los asesinatos sucedieron en América Latina, que ha sido clasificado constantemente como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012.

Asia se mantiene como una de las regiones más vulnerables respecto a ataques relacionados con la agroindustria, siendo uno de los principales focos de ataque. En 2019, más del 85 % de estos relacionados con la agroindustria se produjeron en Asia. El 90 % de estos fueron documentados en Filipinas.

En los referentes asesinados, Global Witness destaca a figuras como Datu Kaylo Bontolan, filipino líder de Manobo asesinado por oponerse a la minería ilegal en la zona, y Liviu Pop, guardaparques de Rumania asesinado por proteger uno de los bosques primarios más grandes de Europa. También resalta el caso de Angélica Ortiz, defensora Wayuu de La Guajira, Colombia, permanentemente amenazada por oponerse a la mina de carbón más grande de América Latina.

El informe también puntualiza cómo, bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento por la pandemia del covid-19, “la protección de activistas resulta aún más crítica para la reconstrucción de un planeta más seguro y más verde”.

“Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medioambiente y detener el cambio climático”, señala Cox. (LID) Por Roberto Andrés