En la industria del calzado ya hubo 9.000 despidos, según el gremio

“La apertura indiscriminada hace que para las grandes marcas sea más provechoso importar que fabricar acá”, explicó Agustín Amicone, titular UTICRA.

27 de noviembre

El secretario general del gremio del Calzado, Agustín Amicone, aseguró que en el sector ya hubo casi 9.000 despidos por el cierre de fábricas y el descenso de las ventas.

“El Ministerio de Trabajo de la Nación contabiliza 8.300 despidos en el sector”, señaló en declaraciones a Radio Caput y recordó los 3.200 trabajadores que se quedaron en la calle en las plantas de Esteban Echaverría, Chivilcoy y Coronel Suárez, proveedoras de zapatillas a la firma Adidas.

“Esta es una política que viene desde 2015, no hay política industrial de este gobierno y la apertura indiscriminada hace que para las grandes marcas sea más provechoso importar que fabricar en Argentina”, agregó.

“El primer problema que sufre la industria del calzado es que no tiene mercado interno, la gente no tiene un mango. ¿Si la gente casi no tiene para comer, vos crees que va a distraer lo poco del salario que le pueda quedar para comprar zapatillas?”, especificó Amicone.

“De los 9.000 despidos que tiene el sector, el 60% se produjeron en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el sindicalista y se mostró desesperanzado: “Todas las gestiones que se hicieron fueron inconducentes”.