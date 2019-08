En menos de un mes se perdió de las reservas del Banco Central todo el último desembolso del FMI

Reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s810 millones y finalizaron el miércoles en u$s64.232 millones, según informó la autoridad monetaria.

15 de agosto

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron este miércoles en u$s 64.232 millones, según informó la autoridad monetaria en el resumen diario de Variables Financieras. Así, las reservas cayeron u$s 810 millones, con relación con los u$s 65.042 millones del día anterior.

Esto se suma a que el lunes las reservas cayeron u$s 578 millones y el martes otros u$s 690 millones.

Si a esto se le restan los u$s 549 millones de dólares de Letras del Tesoro que Dujovne no pudo renovar y que deberá desembolsar en próximo viernes, en menos de un mes las Reservas Internacionales habrán caído por un monto equivalente a la totalidad de los 5.382 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional giraron el pasado de 16 de julio para cubrir los vencimientos de deuda de todo el trimestre.

En efecto, el nivel provisorio de Reservas Internacionales en las arcas del Banco Central publicado este miércoles es de u$s 64.232 millones se ubica solo u$s 673 millones por encima del nivel del 15 de julio, margen que desaparece cuando se computa el impacto de las Letras que Dujovne deberá cancelar esta semana.

Esta baja de las Reservas se debe fundamentalmente por el incremento en las ventas del Banco Central que ascendieron a u$s 248 millones de dólares, por fuera de la licitación diaria de u$s 60 millones del Tesoro, cuando el límite diario acordado con el FMI es de u$s 250 millones.

Lo cierto es que con unos u$s 19.500 millones de Reservas netas, no es fácil anticipar si es conveniente que el Banco Central deje correr el dólar si sacrificar los dólares o si es preferible contener su suba para que no se desboque a riesgo de generar una sangría de Reservas que termine invitando a correr contra la autoridad monetaria.

Faltan todavía 40 días hábiles hasta las generales, con lo cual usar el tope diario puede significar la pérdida de u$s 10.000 millones antes del 22 de octubre. Y con 35 días hábiles adicionales hasta llegar al 10 de diciembre, implicaría liquidar prácticamente la totalidad de las Reservas netas sin necesariamente estabilizar el dólar.

"La venta de reservas lleva a un equilibrio inestable. Creo que si se entra a perder Reservas, Alberto Fernández va a empezar a tener incentivos para dar señales de certidumbre en el mercado, porque ahí empieza a complicarse gravemente la condición de partida del próximo gobierno. Hoy gran parte de la incertidumbre tiene que ver con la falta de un programa económico de Fernández dado lo rotundo del resultado de las PASO", explicó el economista y director de la consultora Eco Go, Federico Furiase. (IProfesional)