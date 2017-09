Encubrimiento en el sur: un policía denunció que le impidieron levantar balas en un rastrillaje

En el marco de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el uniformado señaló que el juez y la fiscal le ordenaron no recoger lo que había hallado.

20 de septiembre

Otro episodio de encubrimiento salió a la luz en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En este caso, la declaracíon de un policía de Río Negro, quien aseguró que en un rastrillaje efectuado en agosto se hallaron "cartuchos de bala de armas FAL y 9 mm" y que tanto el juezo Otranto como la fiscal Ávila le impidieron levantar esos elementos "porque no era lo que estaban buscando".

El testimonio del oficial rionergrino, revelada por el periodista de TN Ignacio Otero, agrega una mancha más, por si hiciera falta, a la actuación de quienes conducen la investigación.

En la declaración consta que que “se le acercó a la fiscal Silvina Ávila a quien le informó que había encontrado esos proyectiles a lo que ella manifestó que se quedara en el lugar y que le iba a transmitir dicha novedad al juez, que de inmediato se acercó a la fiscal y le dijo que no se iba a levantar porque no se buscaban esos elementos sino que estaban buscando evidencia de la persona Santiago Maldonado”.

En otro fragmento asegura que “mientras se retiraban el can se acercó al primer puesto de avanzada donde había más cartuchos de arma calibre 9mm. Le volvió a decir a la fiscal que había municiones en ese lugar a lo que la doctora manifestó que no iban a levantar esos elementos porque no era lo que estaban buscando”.

La declaración alude a los rastrillajes que se llevaron a cabo durante el mes de agosto, aproximadamente dos semanas después de la desaparición de Santiago, y sale a la luz un día después del cuestionado operativo de ayer, donde no se permitió a la familia presenciar el ingreso a la Pu Lof y se mantuvo esposados a los habitantes mientras se hacía una búsqueda que no dio ningún resultado. (infonwes.com)