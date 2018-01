Encuestas de verano confirman que la imagen de Macri continúa cayendo

El presidente de gira por Europa. ¿Y por casa cómo andamos? La imagen del Gobierno tiene techo pero parece no tener piso.

24 de enero

Mientras el presidente continúa su gira por Europa, su imagen en la opinión pública asiste nuevamente a una fuerte caída.

Así lo apuntaron los datos que dieron a conocer dos sondeos: el de la Universidad de San Andrés y el de Ricardo Rouvier & Asociados. Datos que fueron levantados por el medio opositor El Destape y el oficialista Clarín.

Ambas encuestas dejan entrever el desplome de la imagen de Mauricio Macri. En diciembre pasado, tras la escandalosa votación de la contrarreforma previsional, la caída de la imagen presidencial ya era significativa. Y enero solo vino a reafirmar la tendencia.

Entre las principales causas, además de la mala pasada que le jugó la brutal represión desatada contra quienes se manifestaban en desacuerdo a la aprobación de la contrarreforma previsional; en enero se sumaron el escándalo de Jorge Triaca, además de los tarifazos (acompañados de los infaltables cortes de luz).

Según Ricardo Rouvier & Asociados, la imagen negativa del presidente aumentó de 47,9 % (diciembre) a 52,4 % (enero), superando la imagen positiva por 8 puntos. Asimismo, la impresión negativa sobre la gestión de Cambiemos creció de 50,4 % (diciembre) a 55,3 % (enero), superando a la valoración positiva por más de 12 puntos.

Los datos arrojados por la Universidad de San Andrés son aún peores para el Gobierno: en general, el nivel de insatisfacción en la sociedad alcanza el 59 % (compuesto por un 27 % ’muy insatisfecho’ y un 32 % ’insatisfecho’). A la vez que señala que el respaldo al Poder Ejecutivo se encuentra por debajo del 40 %.

El sondeo de Ricardo Rouvier & Asociados arroja datos interesantes para el análisis de la situación actual. La mala expectativa económica llega a su pico en lo que va de la gestión de Cambiemos, alcanzando los 43,7 puntos. Además, un 66,9 % opina que Jorge Triaca no debe seguir ejerciendo su función como ministro de Trabajo; un 63,1 % opina que el aumento de tarifas no mejorará la calidad de los servicios; y un 52,1 % opina que la pobreza no va a descender antes de las elecciones de 2019.