Escandaloso: Pami paga casi $ 43 millones a una consultora privada mientras los jubilados pierden servicios de salud

La obra social, a cargo de Sergio Cassinotti, renovó una licitación millonaria a una consultora por proyectos inexplicables, mientras miles de jubilados deben mendigar por una atención médica digna.

6 de agosto

En medio de la carrera electoral que tendrá su primer parada este domingo y donde una vez más las y los jubilados son utilizados de forma cínica y perversa como promesas de campaña, las prestaciones de PAMI, que debieran brindar una mejor calidad de vida, son cada vez más insuficientes y desastrosas.

Mirando hacia otro lado, el instituto renovó una licitación más que jugosa en beneficio de “la firma HERMES MANAGEMENT CONSULTING S.A., para la contratación de un servicio de consultoría a fin de asesorar a equipos del Instituto en la definición e implementación de los proyectos clave de este, a partir del 10 de agosto de 2019 y por un plazo de doce (12) meses, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 42.625.440,00)”, según se lee en la disposición publicada en el Boletín Oficial el 26 de julio.

Ya en el 2018, la firma había recibido la suma de $ 26.910.000 por el período de un año por el mismo servicio. Pero, ¿cuál sería ese servicio?, tomando las palabras sabias del buen esquive del presidente Macri, “esa te la debo”

No solo no se detalla en ningún apartado de la disposición qué tipo de servicio brindó y seguirá brindando esta consultora para desembolsar semejante suma de dinero (más que el análisis de viabilidad de futuros proyectos,o sea, sarasa) sino que para mayor indignación de las personas de la tercera edad que no paran de ser cacheteados una y otra vez, la empresa manifiesta “su intención de renovar el contrato, toda vez que se considere un aumento en el valor de los servicios”.

Mientras restringe el acceso a la medicación gratuita con criterios ridículos como poseer un avión o una lancha, reduce la cantidad de pañales por afiliado y demora la entrega de prótesis y audífonos, mientras los centros de diálisis deben suspender nuevos tratamientos porque la obra social no actualiza los valores, PAMI transforma el acceso a una salud digna en una planilla de costos a bajar.

Miles de viejos y viejas cobran jubilaciones de miseria con las que deben elegir diariamente si comer, pagar los tarifazos o los remedios que no paran de aumentar; para los funcionarios macristas todo se reduce a una planilla de costos monitoreada por el FMI para el que la vejez es demasiado gasto, por eso hay que reducirlo: si bien más, que trabajen y produzcan más.

Es hora de invertir las prioridades, que PAMI sea manejado por sus trabajadores activos y pasivos por una salud digna.

Por Valeria Jasper (LID)