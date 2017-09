Escandaloso: el juez Otranto no dejó ingresar a Sergio Maldonado en el rastrillaje en Pu Lof

Así lo confirmó el hermano del joven desaparecido en declaraciones a diversos medios. No hay ningún control al operativo que realizan más de 400 efectivos policiales.

18 de septiembre

“Es un atropello a todos nosotros”, afirmó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en declaraciones a medios de comunicación presentes en la ruta 40. Fue en relación al rastrillaje que el juez Otranto ordenó este lunes desde la mañana temprano.

“Esto es una payasada para los medios”, señaló en las mismas declaraciones, luego de que el juez que interviene en la causa le impidiera ingresar al enorme operativo de rastrillaje que se realiza en el Pu Lof en Cushamen. “Están buscando algo donde no hay nada. Tendrían que buscar en Gendarmería”, agregó.

"El juez es un delincuente, tiene que estar preso", agregó también Sergio, luego de que Otranto no lo dejara ingresar al rastrillaje.

La decisión de Otranto es un verdadero escándalo. Implica no permitir ningún control sobre el rastrillaje que se lleva adelante. Este operativo no ofrece ningún tipo de garantías. No es posible descartar entonces que las fuerzas represivas actuantes planten nuevas pistas falsas o hagan maniobras tendientes a culpabilizar a la comunidad mapuche de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Más temprano, en declaraciones radiales a AM 750, Sergio había afirmado que "nuevamente no nos avisaron de este rastrillaje. Lo están realizando desde las 5 de la mañana. Nos enteramos por los medios”. Allí también señaló que "el temor mío es que lo tiren ahí adentro e inventen cualquier cosa“.

Sergio Maldonado también denunció que “hoy se presentaban varios testigos de la comunidad, con los que se iba a saber mucho más. Pero el juez en vez de tomar esas declaraciones sale a buscar a Santiago donde no lo tiene que buscar. Ayer también salió diciendo que Santiago se había ahogado y obviamente está muerto. Totalmente inapropiado. Va a buscar después de 48 días..¿Porqué no lo buscaste antes?”