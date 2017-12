Escandaloso: los sueldos y patrimonios de los senadores que votaron contra los jubilados

Entre gallos y medianoches, y con el necesario apoyo de la mayoría de los senadores peronistas, se votó un golpe al bolsillo de los jubilados. ¿Cuánto cobran y cómo viven los que levantaron la mano?

30 de noviembre| |

El 70% de los jubilados cobra la mínima. Poco más de 7200 pesos. Lejos, muy lejos, de lo que necesitan para vivir. Para comer, comprar los remedios, disfrutar la última etapa de su vida.

La “reforma previsional”, así la llamaron, significarán no solo una pérdida del poder adquisitivo, con un nuevo cálculo de la “movilidad”. Además, la “opción” de jubilarse a los 70 años y un desfinanciamiento del ANSES.

Los senadores que aprobaron la ley no viven con 7200 pesos. Es obvio. En realidad no tiene idea de las condiciones de vida de esos millones de trabajadores “pasivos”. Son parte de una clase política privilegiada, que por “legislar” cobra más de 140 mil pesos por mes. 20 jubilaciones mínimas. Entre la dieta, gastos de representación y pasajes, es lo que se llevan como mínimo todos los meses.

Pero además, muchos de ellos no son más que representantes de las “oligarquías” provinciales. Tienen empresas, o campos o muchas propiedades.

Por ejemplo Roberto Basualdo, peronista que en la última época se sumó a Cambiemos , con un patrimonio en 2016 de 232 millones de pesos. 50 millones de pesos más que el año anterior. ¡50 millones en un año! También propietario de empresas y propiedades.

Le sigue de cerca José Alperovich, el senador tucumano del FPV-PJ que en su última declaración aseguró tener un patrimonio de 225 millones de pesos, casi 80 millones más que el año anterior. Escandaloso. Alperovich es un empresario tucumano, propietario de concesionarias de autos, hoteles, constructoras , campos sojeros y de hacienda y otras propiedades.

O Juan Carlos Romero, el senador salteño del PJ Federal que declaró un patrimonio de 80 millones de pesos, 15 millones más que el año anterior. Allí incluye acciones en varias empresas, valiosas propiedades, campos y otros lujos.

Carlos Reutemann, un peronista aliado al Gobierno, suma $ 25,8 millones. El empresario santafesino estuvo ausente pero apoyaba la iniciativa. Y, por nombrar a los primeros, sigue el pampeano Juan Carlos Marino (Cambiemos), con $16,9 millones.

El resto no es que es “pobre”, claro. Ni los que votaron a favor ni tampoco los que votaron en contra. En total, el patrimonio de los senadores suma 1780 millones de pesos. Algo así como 245 mil jubilaciones mínimas.

Si eso no es una “casta” que no tiene nada que ver con los intereses populares, no sabríamos cómo llamarla. Como dijo la diputada Nathalia González Seligra, “43 senadores con dietas privilegiadas votaron el robo a los jubilados”.

El Frente de Izquierda plantea: 82% móvil, con un haber mínimo que cubra la canasta básica del jubilado. Que los legisladores cobren igual que un trabajador y sean revocables. (LID)