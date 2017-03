Especulación: 83 % de los dólares ingresados por extranjeros fue a inversión financiera

El Banco Central publicó el balance cambiario de febrero. De U$S 588 millones que ingresaron no residentes, U$S 491 millones se destinaron a inversiones de portafolio o financieras.

15 de marzo

Ayer el Banco Central BCRA publicó el informe “Las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios y el balance cambiario” correspondiente al mes de febrero.

Se observa que los ingresos netos de inversiones de no residentes sumaron U$S 588 millones en febrero, pero sólo US$ 98 millones se destinó a inversión directa, es decir a un destino productivo. En tanto, U$S 491 millones fueron a inversiones de portafolio aprovechando las altas tasas que ofrece el país.

El informe del BCRA destaca que la inversión financiera de febrero fue “récord” por la suba de U$S 435 millones respecto del mismo mes del año pasado. Las inversiones directas cayeron por U$S 45 millones en febrero con respecto al mismo período de 2016.

El informe de la autoridad monetaria señala una reducción del déficit entre ingresos y egresos del mercado, que bajó de U$S 2.622 millones a U$S 244 millones respecto de enero.

El Banco Central además mostró que entre enero y febrero de este año el déficit entre los ingresos y egresos de divisas por turismo tocó el récord de U$S 2.163 millones.

El documento afirma que "los egresos netos por U$S 2.163 millones del primer bimestre de 2017 representaron el máximo de la historia del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) por el concepto".

El road show de Macri y sus funcionarios por el mundo no provocó la ansiada lluvia de inversiones destinadas a abrir nuevas fábricas o ampliar la producción, sino se volcaron a inversiones financieras. Menores controles y altas tasas de interés, negocio redondo para los especuladores. (LID)