Espert: "Tenés que estar dispuesto a perder elecciones para dejar de ser un país miserable"

"Macri lo único que quería en 2015 era ganar elecciones, por eso no dijo las cosas duras que había que hacer", aseguró José Luis Espert

4 de febrero

José Luis Espert, excandidato a presidente aseguró que volverá a presentarse a elecciones en 2023.

En medio de un debate sobre el fracaso electoral de Macri, afirmó: "Macri lo único que quería en 2015 era ganar elecciones, por eso no dijo las cosas duras que había que hacer, y una vez que las ganó lo que quiso es seguir ganándolas", refiriéndose a las medidas duras y poco populares que llevó adelante la gestión anterior.

En esa misma línea, el economista opinó: "Tenés que estar dispuesto a perder elecciones para algún día quebrar la tendencia de ser un país miserable, si vos no decís en campaña lo que tenés que hacer, el día que ganes nunca vas a lograr la credibilidad para hacer esas cosas".

Espert volvió a criticar una vez más al macrismo y lo calificó de haber sido "kirchnerismo con buenos modales".

"En la campaña del 2015, lo primero que hizo el kirchnerismo cuando aparece Macri es atacarlo con que se viene el ajuste neoliberal, y Macri se defiende diciendo que no era eso, le dijo a la gente que no tenga miedo", señaló Espert en LN+.

Asimismo, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó de ser "poco serio" y contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Me parece un improvisado", dijo.

Y agregó: "A mí no me gusta que la Argentina se repita tanto, porque esto no será Venezuela, para dolor del macrismo, pero no es algo que nos vaya a hacer triunfar. Argentina la va a pelear durante cuatro años con Alberto Fernández así", opinó.

Espert va a seguir en la política, de eso está seguro. "Probablemente compita como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pero en 2023 vamos a intentar nuevamente ir por la presidencia", dijo.

En un primer momento, Alberto Fernández se mostró abierto a recibir la colaboración de los otros candidatos en relación a las propuestas económicas y también para escuchar diversas opiniones respecto a la reestructuración de la deuda externa. Sobre esto, Espert contó: "No me llamaron".

Para el economista, el Gobierno tiene un plan económico a pesar de que intente renegociar primero. "El plan económico de Alberto Fernández tiene mucho de lo que tuvo el plan de Macri. Todos tienen tres lineas argumentales básicas en la Argentina: proteccionismo industrial, Estado presente y el sindicalismo que ya saben que tenemos", concluyó.