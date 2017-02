Estalló la interna peronista por el pedido de juicio político a Macri realizado por diputados K

Legisladores del Frente para la Victoria acusaron al Presidente de cometer fraude contra el Estado por el polémico acuerdo en el que se le condonó la millonaria deuda que el grupo SOCMA tiene por el Correo Argentino. Bronca en el PJ por la firma de Gioja

23 de febrero

Una nueva grieta se abrió en el peronismo el miércoles luego de que 15 diputados del ala kirchnerista presentaran un pedido de juicio político para destituir al presidente Mauricio Macri.

Alegan "responsabilidad por mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones" por el polémico acuerdo -ahora suspendido en "fojas cero"- entre el Estado y el Correo Argentino, en el que el Gobierno le condona una millonaria deuda al Grupo Socma.

La iniciativa fue elaborada por el entrerriano Julio Solanas y es acompañada por otros catorce diputados, la mayoría del ala más kirchnerista del bloque. La sorpresa es que también lleva la firma de José Luis Gioja, presidente del PJ.

"Se condonó el presidente $70.000 millones, el 50% del presupuesto de Educación de este año", explicó Solanas, pero el legislador no fue acompañado por la mayoría del bloque.

No firmaron su petición las autoridades de la bancada: Héctor Recalde (presidente), Luis Basterra (vicepresidente) y Teresa García (secretaria parlamentaria). Tampoco se sumaron los legisladores de La Cámpora -el único de esa agrupación que firmó es el santafesino Marcos Cleri, un militante menor dentro de la organización liderara por Máximo Kirchner-.

La presentación del proyecto generó inmediatamente tensión en el Partido Justicialista.

"El grupo de diputados que pide juicio político al Presidente no representa a todo el PJ", sostuvo vía Twitter el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

"El pedido atenta contra la gobernabilidad y, lejos de defender la democracia, la vulnera", agregó.

Lo que dijo Urtubey

Desde el sector de derecha del peronismo el Gobernador Salteño Juan Manuel Urtubey afirmó en un comunicado: “Ante el pedido de juicio político al presidente Mauricio Macri siento la obligación de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el Partido Justicialista”, enfatizó Urtubey en un comunicado. “El artículo 53 de la Constitución Nacional establece al juicio político como resguardo y defensa de la democracia. En este caso pareciera que se lo usa para dañarla. Estoy absolutamente convencido -añadió- que lo expresado por estos diputados no es compartido por la mayoría de los peronistas. Jugar a hacer política con palabras grandilocuentes y acusaciones temerarias no contribuye al país, a la convivencia democrática y al respeto por las instituciones. Al contrario, solo produce daño y nos aleja de los problemas reales que tenemos que enfrentar por el bien de todos los argentinos.

Fuente Cables, Iprofesional