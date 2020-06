Eugenio Semino: "Un tercio de los fallecidos son adultos mayores de geriátricos"

¿Qué pasa en los geriátricos? ¿Sigue el ajuste las jubilaciones? ¿De qué trabajan quienes ya no deberían hacerlo? Hablamos de esto con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad.

17 de junio

Los geriátricos son uno de los focos de preocupación desde que comenzó la pandemia y aún así seguimos viendo cómo se repiten las situaciones de evacuaciones. Para charlar de esto, de la situación de las jubilaciones y de cómo quienes luego de trabajar toda su vida tienen que seguir haciéndolo en condiciones de precariedad, en #AlertaSpoiler hablamos con Eugenio Semino.

"El negocio no es la salud sino la enfermedad. El sistema de cuidados con esta pandemia se mostró totalmente débil" fue una de las primeras definiciones del defensor de la tercera edad.

"Hoy lo que estamos viendo y advertimos al inicio de este proceso es que este sector iba a ser el más afectado. Hubo modelos de atención que fracasaron estrepitosamente y otros evitaron las muertes masivas.

En Argentina hay en una baja tasa de casos conocidos, un tercio de los fallecidos en general son adultos mayores que estaban en internación geriátrica. Esto es muy claro en Ciudad de Buenos Aires, no lo es en provincia, no porque no ocurra algo parecido sino porque no tenemos datos".

Semino también destacó la labor de las y los trabajadores de la salud y cómo contrasta con sus condiciones de trabajo: "lo que requeríamos desde un primer momento, es el cuidado del personal del establecimiento geriátrico. Es uno de los personales más abnegados del sistema de salud, es un trabajo dificilísimo, feminizado (90% son mujeres), muy mal pago. Este personal hace un sacrificio, muchas veces tiene que trabajar en más de un establecimiento para completar ingresos para subsistir, o viajar largas distancias".

"Lo que requeríamos es ya en marzo se debía hacer testeos permanentes y sistemáticos (cada 3, 4 días a todo el personal), esto es lo que se hizo en muchos países: en Alemania, en Portugal, en Uruguay. Argentina es uno de los países que menos testeos tiene a nivel mundial".

¿Qué pasa hoy con las jubilaciones?

Al respecto el defensor de la tercera edad recordó que la ley de movilidad se encuentra suspendida desde fines del 2019: "ahora se relaciona la situación de emergencia de la pandemia con la suspensión de la movilidad. Cuando esto sucedió en diciembre no conocíamos siquiera los efectos en China.

Cuando se suponía que el 23,72 % era lo que se había generado para este primer semestre, se suspendió. Se dijo que se iba a mandar un proyecto al Congreso, pero el proyecto para generar una nueva fórmula nunca llegó".

"Aprovechando esto el Ejecutivo generó un primer DNU con índices segmentados y decrecientes a partir de las mínimas, es decir las minimas recibieron un poquito más de lo que correspondía y el resto de las categorías tuvieron índices decrecientes de 9 % hasta 3 % en las categorías más altas. Esto fue sumando las pérdidas pero a su vez fue achatando la pirámide. Es un programa que habría que caracterizar como iniciado con Macri en aquella sesión de diciembre, que es que se cambió la naturaleza jurídica de llamar "aportantes puros" aquellos que tienen 30 años de aportes al sistema de quienes no los tenían. Un cambio en la naturaleza del derecho, que llevaba lo que hoy está aconteciendo que es convertir el haber jubilatorio en un subsidio", señaló Eugenio Semino.

"Esa presentación que hicimos a través de un amparo colectivo, hicimos la presentación a la Corte del día 18, fue aceptado para hacer tratado. El día 19 se decretó una feria extraordinaria que parece ser tan extensa como la cuarentena. Nuevamente en junio sacaron un nuevo DNU peor que el anterior, porque en este pierden todos. El reajuste debería haber sido 10,9% y fue para todos 6,12%. Las mínimas van a estar perdiendo 500 pesos y las máximas de 14 a 16 mil pesos. Hicimos una nueva presentación en la Corte. El parlamento estuvo 3 meses discutiendo cómo discutir. Salvo diputados de la izquierda que han hecho los planteos. Hoy estamos asistiendo al réquien de la Seguridad Social, en términos de lo previsional como lo hemos conocido en una época".

Por último Semino relató cómo es la situación laboral de quienes luego de haber trabajado toda su vida hoy no pueden vivir de su jubilación y tienen que mantener su actividad, incluso en maneras de mayor precarización. "Hay una sobreexplotación del adulto mayor en todo momento. Nadie puede suponer que con 16 mil pesos se puede vivir en Argentina. Entonces la persona que se jubila sigue trabajando. Pasa a ser más explotado que antes, con trabajos no registrados. Hay personas con 70 u 80 años haciendo guardias nocturnas, o haciendo remiserías truchas por el Gran Buenos Aires. Y agregaron a esto que los supuestos cuidados, y esta es la gran hipocresía, que el propio Estado que dice que hay que cuidarlos es quien los lleva a esta situación que estamos planteando. Al dia de hoy no ha llegado a muchos pueblos la vacuna antigripal. El Estado incumplió todo,y para corolario de esto, el famoso 3 de abril donde 800 mil jubilados de todo el país tuvieron que salir a cobrar precipitadamente para que se les pague lo que se debía de marzo. Esos funcionarios responsables de eso aún siguen siendo funcionarios del Estado". (LID)