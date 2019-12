Evo Morales esta en Buenos Aires. Vivirá como refugiado político en Argentina

El expresidente de Bolivia esta en Buenos Aires luego de permanecer unos días exiliado en México. Así lo confirmo el Canciller Felipe Sola.

12 de diciembre| |

El expresidente de Bolivia Evo Morales llegó este jueves a la Argentina luego de permanecer unos días exiliado en México.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de y asumirán la de refugiados”, informó el canciller Felipe Solá en declaraciones al canal de noticias TN.