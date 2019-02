Explosiva denuncia contra Stornelli: lo imputan por extorsión en la causa de los cuadernos

Es fiscal acusado junto su colaborador Marcelo D’Alessio, quien además se presenta como funcionario de la DEA. La investigación judicial la lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla.

8 de febrero

En la mañana de este viernes el periodista Horacio Verbitsky reveló, en El Cohete a la Luna, que el fiscal Carlos Stornelli, uno de los impulsores de la llamada causa de los cuadernos, está siendo investigado en un causa judicial iniciada por el juez Alejo Ramos padilla bajo la figura de extorsión.

La investigación se extiende ademas a Marcelo D’Alessio, un abogado que es señalado como uno de los operadores políticos del fiscal y que ademas suele presentarse como un funcionario de la DEA.

Ambos están imputados por extorsión. D’Alessio está acusado de querer cobrar 300.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest, a cambio de que no se investiguen delitos de corrupción en los que podría estar involucrado en el marco de la causa de los cuadernos. El abogado debía cobrar el dinero el jueves 7 pero un allanamiento producido su casa el día anterior lo alertó y no concurrió.

Algunas de conversaciones vía whatsapp que figuran en la causa

Lo que sí se concretó fue el pago de un adelanto de 15 mil dólares que fue documentado mediante fotos, audios , filmaciones y la numeración de los billetes. Por un lado hay un encuentro entre Stornelli como D’Alessio y el empresario en un balneario en Pinamar. Por el otro, un video en el que aparecen D’alessio y Etchebest en un restaurante en la Ciudad de Buenos Aires.

En diciembre del año pasado D’Alesio se habría comunicado con Etchebest para advertirle que Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA y uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, lo habría señalado como uno “recaudador” de dicho instituto.

En los audios presentados en la causa, el abogado le adelanta al empresario que viajará a Pinamar para tratar su situación con Stornelli y y que el fiscal "va a querer una atención". Finalmente la reunión se concretó y hay fotos en la causa en la que se puede ver a D’Alessio y Stornelli en una mesa, mientras Etchebest permance ubicado en otra y en el balneario CR de Pinamar.

Vale recordar que hace apenas unos días, Stornelli fue señalado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como la persona que quería adoptar al recién nacido producto de una cesárea que se realizó a una niña de 12 años violada y a la que le fue negado el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Este mismo viernes también se hizo conocida otra denuncia por corrupción sobre funcionarios judiciales. En este caso se trata del juez Luis Rodríguez, quien fue señalado por la "arrepentida" Carolina Pochetti de haberle cobrado 10 millones de dólares para proteger a quien era su marido en ese entonces Daniel Muñoz, investigado como uno de los testaferros de Néstor Kirchner.

Tanto Stornelli como D’Alessio negaron la acusación. Stornelli afirmó que todo se debe a una "operación política berreta" en su contra. "D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, D’Alessio dio una explicación un tanto insólita, rayando lo absurda. Dijo que "Mi trabajo es hallar la verdad. Cuando se le pide dinero a una persona es para ver de dónde sale. No es lo mismo que diga que lo tiene en una caja de seguridad, que lo tiene en un banco de Estados Unidos o que lo tiene escondido en tal lugar. Fue una técnica que utilicé para saber la verdad. A mí me obsesiona saber dónde está el dinero que está faltando". O sea que admitió haber pedido el dinero, pero "investigar" de donde provenía.

El fiscal del caso de los cuadernos acusado de extorsión se defiende: "Es una operación política berreta"

El representante del Ministerio Público negó las acusaciones sobre los presuntos sobornos, que -según la denuncia- habría pedido a través del abogado Marcelo D´Alessio, supuesto representante de la DEA.

En declaraciones a radio Mitre, el fiscal respondió: "Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los cuadernos".

"Es una clara operación, no puedo decir más", sostuvo y afirmó que "esperaba hace tiempo" algo de este tipo y que "se demoraron los muchachos".

"D´Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos", afirmó Stornelli.

Dijo que lo "conoce, por haber ido a la fiscalia a declarar algunas veces, por ejemplo en el tema del gas licuado" pero dijo que "no es amigo ni mucho menos" y que "no puede hablar" en su nombre.