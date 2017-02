FLEXIBILIZACION LABORAL El Gobierno contrata a una consultora privada para avanzar en la reforma impositiva en 2018

El Gobierno contrató a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, conocida por su defensa de ideas neoliberales, para avanzar en un plan de reforma impositiva.

7 de febrero

El Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne, contrató a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) para que analice qué posibles cambios en el sistema impositivo actual, podrían incorporarse a la reforma impositiva que pretende imponer el próximo año. Cuales impuestos habría que disminuir, aumentar, sumar o modificar, en el marco de una reducción del déficit fiscal, son algunas de las cuestiones que se abordarán.

El economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, dijo en una entrevista en Radio Mitre que "en la medida que la Argentina avanza en tener una tasa de inflación más razonable y seguramente tener un esquema de gasto público financiable, se está pensando que en algún momento tiene que cambiar el sistema tributario".

"El año pasado ya se hicieron cambios tributarios importantes en materia de impuestos a las exportaciones, tratando de introducir más normalidad, y algunos cambios en Ganancias", indico Bour en relación a la quita y baja de retenciones de diferentes productos agrarios que le reportó millonarias ganancias a los productores agrícolas.

Sobre la participación de FIEL indicó que "es una contratación para tratar de pensar las distintas áreas para trabajar. Una reforma tributaria requiere pensar en el lado del gasto".

"Si tenés un gasto público de 40 %, 45 % del PBI todos tus impuestos van a ser malos, distorsivos, enormes, por arriba de 32 %, 33 %, 35 % de presión impositiva", indicó en la entrevista radial.

Consideró que se podrán bajar impuestos "en la medida que se trabaje sobre el gasto", y expresó que "esta reforma está prevista para el 2018. Es un conjunto de trabajos. FIEL será parte de los que trabajan en esto, para analizar distintos impuestos".

Para Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, la "reforma es necesaria y habría que reducir la carga tributaria que es una de las más altas existentes y debería incluir no sólo Capital sino las provincias. Gobierno nacional y provincial deberían reducir cargas de Ingresos Brutos, ABL, Impuesto Inmobiliario", señaló a la agencia de noticias Télam.

"El impuesto al cheque se debería eliminar porque produce distorsión. En retenciones ya se hizo bastante y habrá que mejorar la recaudación de Ganancias. La reducción del IVA sería un poco utópica ya que es el impuesto que más recauda", indicó en relación al impuesto más regresivo ya que lo abonan por igual todas las personas independientemente de su nivel de ingreso.

Por su parte, Alfredo Gutiérrez Girault, economista jefe del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, dijo a la agencia de noticias Télam que la reforma impositiva es "compleja por el nivel de gasto público", y que a su criterio bajaría los impuestos al trabajo, "que son muy elevados, el IVA ya que es regresivo, y el impuesto a las transacciones financieras (cheque) ya que su reducción alentaría la bancarización".

Gutiérrez, se suma al reclamo levantado por las patronales y apoyado por Dujovne que reclaman por menores aportes patronales so pretexto de “incentivar el empleo”. Como quedó demostrado, las modificaciones realizadas en la década del ´90, similares a las reclamadas, no hicieron otra cosa más que aumentar el desempleo y empleo precario, así como desfinanciar el régimen jubilatorio. Tanto los funcionarios como los representantes de las consultoras, no hacen otra cosa sino hacerse eco de los reclamos patronales para lograr una avanzada flexibilizadora en contra de los trabajadores. (LID)