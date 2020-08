Falleció un cacique en Salta y sospechan que es por covid-19: Denuncian que le niegan el hisopado

El cacique Modesto Rojas, de la comunidad Lantawos Fwolit km 5 de Tartagal, denunció la muerte de dos originarios la misma semana. Presentaban un cuadro de gripe fuerte y síntomas de coronavirus pero les niegan el hisopado post mortem. Lo mismo denuncian en la comunidad El Cruce de General Mosconi.

24 de agosto

El cacique Modesto Rojas, quien además es coordinador zonal de la ruta 86, en el departamento San Martín que hoy es foco de la pandemia en Salta, informó que dos originarios fallecieron con síntomas de covid la misma semana.

“Son muy sospechosas las muertes de mis hermanos. Juan Ambrosio Pérez, de La Mora 1, murió el 17 de agosto y hasta hoy no hay resultados concretos. Él tenía mucha fiebre y no podía respirar. Y también el día 19 a la noche murió Venancio Rivero, con mucha fiebre. El domingo pasado la familia lo había llevado al hospital donde lo atendió el doctor Pailler. Lo tuvieron una hora en observación y, luego, lo mandaron a la casa hasta que se murió. Y no hay resultados todavía pero es muy probable que sea el covid”, denunció Modesto.

“No lo quisieron internar. Los médicos no están dando los informes como corresponde. Ponen que mueren por problema respiratorio, paro cardíaco. Cuando se enferma un originario nunca lo atienden en el hospital”. Además, manifestó que a los originarios no les hacen el hisopado post mortem para determinar las causas precisas de los decesos.

A unos km de Tartagal, en General Mosconi, integrantes de Misión El Cruce denuncian 3 fallecidos en pocos días. A ninguno, tampoco, les hicieron el hisopado.