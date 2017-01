Feriado del 24 de Marzo: Estela de Carlotto criticó duramente al Gobierno

“Estamos hartos de provocaciones” afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Por decreto, Macri hizo móvil el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

24 de enero

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, salió a criticar duramente al Gobierno nacional por el cambio del esquema de feriados que terminó haciendo movible el 24 de marzo, día en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Ayer se había publicado en el Boletín Oficial el decreto 52/2017 donde se establecía un nuevo régimen de feriados. El mismo eliminaba los feriados puente y solo daba carácter fijo a algunos feriados. Precisamente, el 24 de marzo no estaba entre ellos.

"No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas” afirmó Carlotto.

Agregó además “esta democracia vino porque se derramó mucha sangre, no fue gratis. No fue la sangre de ellos, fue la sangre de nuestros desaparecidos, de nuestros soldados. Duele mucho, indigna, pero no baja el ánimo de seguir reclamando”.