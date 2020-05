Fernández anunció un plan de viviendas que creará 750 mil puestos de trabajo

Alberto Fernández presentó el Plan "Argentina Construye" y aseguró que poner en marcha un plan de viviendas "no necesita más que la decisión política de hacerlo" y destacó que además es una gran generador de empleo, sobre todo en el marco de la pandemia.

14 de mayo

El presidente Alberto Fernández presentó hoy en la Residencia de Olivos un plan de construcción y refacción de viviendas, que prevé la creación de 750 mil puestos de trabajo y que implica una inversión de casi 29 mil millones de pesos en los próximos meses, además de unos 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la reparación de 42.900 casas.

Con la presencia de funcionarios nacionales y referentes de las organizaciones sociales, Fernández hizo un fuerte llamado a la solidaridad de los argentinos y les pidió que, frente a la pandemia, no observen sólo los números de fallecidos, sino "el país que desnudó" la emergencia sanitaria, tras la irrupción del coronavirus.

Consideró "imprescindible" recuperar el valor de la "solidaridad" y dijo que la pandemia dejó ver cerca de 9 millones de personas que habían sido “olvidados por el sistema” en absoluta informalidad que ahora perciben asistencia estatal a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Por eso, el jefe de Estado remarcó que el plan de viviendas previsto para este año y el próximo busca "recuperar ese concepto" de solidaridad porque permite que alguien tenga "un baño digno, una habitación más o construir su propia casa".

En esta línea, Fernández rechazó la teoría de la "meritocracia" y advirtió que una persona "muy inteligente que nace en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza".

"La solidaridad es fundamental para que todos tengan la misma oportunidad", insistió el Presidente.

Sobre el plan, señaló que se necesitaba “no más que una decisión política y mucha mano de obras intensiva” para ponerlo en funcionamiento y cumpliendo con un protocolo sanitario porque la “pandemia nos exige ser muy cuidadosos y muy prudentes en el retorno del trabajo” y “tenemos que tratar que todos los esfuerzos hechos no sean dilapidados”.

“No vaya a ser que por querer volver rápido nos terminemos contagiando y lamentando por haber perdido el esfuerzo enorme que todos los argentinos hemos hecho. Ese es un gran desafío en una economía también complicada”, sostuvo el mandatario.

Fernández acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; de Interior, Eduardo Wado de Pedro, y por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta y el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero.

El Presidente señaló como un “desafío” que “en esta economía y contexto epidemiológico tengamos la vocación de crear trabajo” porque “es muy ambicioso pensar que de acá a fin de año, somos capaces de crear 750 mil puestos de trabajo en una economía que parece retraerse y expulsar trabajadores” .

Asimismo, destacó que con la nueva titular de la Anses “estemos pensando en volver a poner en marcha el plan Procrear, tan exitoso en su momento y tan perdido en los últimos cuatro años”, y que, además, se pueda hacer “con empresarios de la construcción volviendo a articular en lo que nunca debe quebrarse: el buen funcionamiento del Estado con la actividad privada”.

Acerca del futuro del país, señaló que “cuando todo esto pase y la pandemia no sea más que una pesadilla en nuestras vidas y podamos mirar a la distancia el antes y después, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, como a dónde conduce la falta de solidaridad”.

“Ningún sistema social es bueno si no integra absolutamente a todos. Hay que pensar en una sociedad que integra, no en una sociedad que excluye y menos en una sociedad que hace de cuenta que el otro no existe. Eso es lo que deja al descubierto la falta de solidaridad que ha tenido nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y la palabra solidaridad es una palabra que en este momento adquiere un valor inmenso”, sostuvo al reflexionar sobre el concepto de “solidaridad” que “en este tiempo es demasiado importante y casi imprescindible para el país”.

En ese sentido, destacó la construcción de los hospitales modulares en la Provincia de Buenos Aires para pacientes de coronavirus y señaló que “pudimos hacerlo, porque nos pusimos todos de acuerdo en que era necesario hacerlo” para evitar como pasó en Europa, donde “hubo un momento donde las sociedades debieron decidir quién se salvaba y quien no porque no alcanzaban los respiradores”.

Al cerrar, Alberto Fernández pidió que “cada vez que piensen en la pandemia miren todo, no solamente las estadísticas de enfermos, de altas y bajas; miren el país que se ha desnudado frente a nosotros y entiendan lo necesario que es cambiarlo”.

Con el plan anunciado hoy, unas "4.000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas esenciales en los barrios populares, recibirán subsidios para la compra de materiales con los que podrán acondicionar espacios comunitarios", según precisaron fuentes oficiales sobre el programa que "se llevará adelante en articulación con gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, gremios y empresas de servicios públicos". (Télam)