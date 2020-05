Fernández culpó a los acreedores por la disparada del dólar: "Tienen cómo molestar a la economía interna"

El Presidente afirmó que si los bonistas tienen "una contraoferta razonable" el Gobierno se encargará de analizarla. Qué dijo sobre un default.

13 de mayo

El presidente Alberto Fernández responsabilizó a los acreedores por la disparada del dólar para fugar divisas a través de operaciones bursátiles.

"Esto yo ya lo viví en 2003. Los acreedores tienen cómo molestar en la economía interna y, lamentablemente, estas cosas pasan", enfatizó el jefe de Estado.

En medio de la dura negociación de deuda, Fernández sostuvo que los acreedores "tienen cómo hacerlo y tienen gente en la Argentina que se pone al servicio de ellos. Es un tema que me preocupa y estamos viendo cómo resolverlo. No hay argumento lógico para que esto pase".

"Si la economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para especular", disparó el Presidente en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Si hay una contraoferta razonable, no tenemos empacho en analizarla, pero que la hagan", manifestó el jefe de Estado.

En declaraciones al programa "Tarde pero temprano" que conduce Oscar González Oro por radio Rivadavia, Fernández dijo que "el deseo del Gobierno es no defaultear", y enfatizó que el propósito es "pagar lo que Argentina pueda".

Añadió que "los acreedores deberían estar tranquilos porque lo que les estamos ofreciendo es lo que podemos pagar".

Señaló: "Vamos a pagar en la medida de lo que podamos. Nos vamos a comprometer en esos términos".

Fernández elogió al FMI

El jefe de Estado destacó que se está "trabajando muy bien" con el Fondo Monetario internacional (FMI), elogió a la conducción del organismo "técnica y razonable, no dogmática, que lee con sentido común la economía" y dijo que el mensaje es que Argentina "quiere negociar" y "se equivocan los que piensan que no queremos pagar".

Sobre la contención del coronavirus, Fernández afirmó que a los países que "abrieron" la economía "no les fue bien" y aseguró que Argentina y el mundo atraviesan una una situación excepcional por la pandemia de coronavirus.

"Admiro a sociedades como la sueca, pero digo que no tuvo los resultados de los países que hicieron una cuarentena más estricta. A los que salgan a la calle a trabajar, les digo que el mundo es otro. Todo ha cambiado", remarcó el jefe de Estado.

Además, el mandatario estimó que para que la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio funcione "tiene que haber una responsabilidad de la gente" para que esas medidas de apertura no se retrotraigan.

El Presidente consideró además que "hubo un proceso de degradación del Estado" durante la anterior gestión y recordó que recibieron un país en el que "los hospitales se construyeron y "nunca se inauguraron", en alusión a la gestión que llevó a cabo María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Sobre los empresarios, señaló que que "hay un empresariado consciente e infinitamente solidario" que, por ejemplo, ha hecho donaciones anónimas para construir hospitales.

En cambio, añadió, hay otros que "dicen cosas que no ayudan" y "la gente se da cuenta", en particular cuando se refieren a que hay que "pagar la deuda" de cualquier forma y dejó claro que no es partidario de "generalizar". (IProfesional)