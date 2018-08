Fin del Fondo Sojero: "Parecen estar en contra de las provincias", opinó Yedlin

El diputado tucumano apuntó que el decreto que elimina el Fondo Federal Solidario atenta contra los presupuestos provinciales. Rechazo del bloque Argentina Federal.

El diputado nacional Pablo Yedlin opinó este miércoles sobre el DNU con el que el presidente Mauricio Macri eliminó el Fondo Federal Solidario (FFS), y acusó al gobierno nacional de estar "en contra de las provincias". En díalogo con Radio Prensa, el parlamentario aclaró que la medida "quita recursos a todas las provincias" que eran destinados a los municipios y comunas para la ejecución de obras de infraestructura. "Hay que explicarle a la gente que este dinero no va a las arcas del gobernador Juan Manzur, sino que se distribuye entre todas los municipios y comunas de Tucumán. Son fondos que se utilizaban para la reparación de calles, iluminación, cloacas, etc.", sostuvo.

El Gobierno Nacional oficializó hoy dos de las tres medidas anunciadas para lograr un ahorro fiscal de 65.500 millones de pesos durante este año y el próximo. A través de sendos decretos, quedó establecida la suspensión por 6 meses de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja; así como eliminó el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.

En este marco, Yedlin adelantó que el bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, rechazará el DNU en ambas cámaras del Congreso, en función de que se trata de una medida que "perjudica los presupuestos provinciales" y que atenta en contra de las leyes de Presupuesto Nacional y de Pacto Fiscal. "No se puede tomar una medida así a través de un decreto, decidido de un día para el otro y sin consultar a los gobernadores sobre como puede afectar a la economía de sus provincias. No se gobierna así un país", remarcó.

En este sentido, el parlamentario peronista aseguró que al gobierno de Cambiemos "no le interesa la gente de las provincias. Si ese fuera su interes, este tipo de recursos que van directamente a los sectores quizas más castigados de la economía no sufrirían ajustes. Aquí los que más sufren son los habitantes de las provincias, a quienes se les recorta recursos para que en Capital Federal no se retrasen las obras. Nosotros le pagamos el agua, las cloacas, la luz, el transporte, etc., a la ciudad más rica del país".

Por último, apuntó contra los dirigentes locales de Cambiemos y sus aliados, y los desafió a expresarse en contra del decreto. "Nadie en Tucumán puede estar de acuerdo con esta medida. Hay que preguntarle que opina al intendente Germán Alfaro, que responde al espacio político del presidente. No puede estar a favor, salvo que reciba recursos por otro lado".