Finanzas venderá U$S 7.500 millones del FMI para contener al dólar

El Ministerio anunciará un programa de ventas diarias de divisas proveniente del acuerdo con el Fondo que se ejecutarán a través de un mecanismo de subastas realizadas por el BCRA a pedido del Tesoro.

14 de junio

El Gobierno solicitará al Banco Central que venda en los próximos días U$S 7.500 millones provenientes del acuerdo con el FMI en el mercado cambiario. Esta oferta de dólares buscará contener el tipo de cambio.

El comunicado oficial afirma que "el Ministerio de Finanzas comunica que próximamente anunciará un programa de venta de hasta 7.500 millones de dólares provenientes del acuerdo con el FMI para apoyo presupuestario. El programa consistirá en ventas diarias pre-anunciadas que se ejecutarán a través de un mecanismo de subastas realizadas por el BCRA a solicitud del Tesoro".

Según publicó el diario La Nación fuentes de Finanzas respondieron que aún están determinando cuantos dólares se venderán a diario y agregaron que "la plata que llega en el primer desembolso son U$S 15.000 millones. De esos U$S 7500 millones van a apoyo presupuestario (Tesoro) y U$S 7500 millones a apoyo de reservas (BCRA). Los U$S 7500 millones de apoyo presupuestario se venden a solicitud nuestra vía el Central".

El jueves pasado, cuando se anunció el acuerdo con el Fondo, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informaron que la entidad monetaria dejaría de ofrecer los U$S 5.000 millones y que el tipo de cambio se mantendría flexible sin intervención. Pero el viernes, la divisa retomó su rumbo alcista y el lunes superó la barrera de $ 26. A pesar de las declaraciones del presidente del Central, la entidad tuvo que vender ayer casi U$S 700 millones para contener la suba de la divisa, que cerró a $ 26,38.

El anuncio del Ministerio de Finanzas respecto al programa de venta de divisas diarias, y una nueva intervención del Banco Central hizo caer al dólar. La divisa abrió la jornada a $ 26,98 y luego descendió a $ 26,15, según el promedio elaborado por la autoridad monetaria.

Federico Furiase, economista jefe de EcoGo declaró al diario La Nación que "transitoriamente la expectativa de venta de dólares del FMI al mercado cambiario y la tasa en 40 % descomprimen la tensión cambiaria, mientras el Banco Central viene inyectando pesos para desarmar Lebac" y agregó "vamos a estar en un mercado volátil donde va a jugar fuerte la venta de dólares del Tesoro por un lado y la recompra de Lebacs del BCRA por el otro en un contexto donde la aceleración de la inflación y de las expectativas van a mantener tasas altas por tiempo extendido".

Acuerdo FMI La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a través de un comunicado informó que "el gobierno del presidente Macri hoy nos proporcionó los detalles de su plan económico y su solicitud formal de apoyo del FMI para este esfuerzo fuerte y ambicioso a través de su Carta de Intención y Memorándum de Políticas Económicas. Las autoridades tienen la intención de publicar estos documentos en breve. Como he dicho antes, el plan que sustenta la asistencia financiera del FMI está concebido e instrumentado por el gobierno argentino, y pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos".

Lagarde añadió que la mitad del primer desembolso de U$S 15.000 millones (U$S 7.500 millones) va a estar “disponible para apoyo presupuestario".

Cuando sea pública la carta de intención se conocerá la letra chica del acuerdo con el Fondo. Como se conoce en la historia de Argentina los acuerdos con el FMI vienen con más ajuste y recortes. Un nuevo saqueo al pueblo trabajador. (Agencias, LID)