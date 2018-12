Fiscal pidió prisión para Menem y Cavallo por la venta del predio de la Rural

Por su parte, la Sociedad Rural rechazó que la operación de compra-venta haya sido ilícita y acusó a la fiscalía de tener "una actitud sesgada".

6 de diciembre

La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió este miércoles la pena de cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por la venta a precio "vil" del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a principios de los ’90.

Así lo solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y en ese marco también reclamó condenas para otros dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, además de la pena de dos años y diez meses para Ricardo Agustín de Zavalía, ex presidente de la Sociedad Rural.

Menem fue recientemente sobreseído por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y condenado a otros cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos durante su gestión.

Este caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y ahora el TOF 2 estudia los hechos que tuvieron lugar en 1991, cuando por decisión del ex presidente y el entonces ministro de Economía se vendió un bien de dominio público sin una ley del Congreso y a un precio considerado "vil" por la Justicia.

Puntualmente, la sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 por ciento menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.

La venta del predio fue a partir de un decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 1991: en su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Stornelli había remarcado que el predio vendido era del dominio público, lo cual implica que se encontraba "absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo".

Incluso, Stornelli sostuvo que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en "un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación", y lograron de este modo "la sustracción del bien hacia manos de particulares".

La posición de la Sociedad Rural En un comunicado emitido este mismo miércoles, la Sociedad Rural Argentina rechaza el alegato de la Fiscalía y la querella, y sostiene la legalidad de la operación y sus derechos sobre el Predio de Palermo. Además, respalda a sus exdirectivos Zavalía y Ravagnan.

"Luego de tomar conocimiento de los alegatos formulados por la Fiscalía y la querella en el juicio por la compra del Predio Ferial de Palermo, la Sociedad Rural Argentina rechaza los argumentos esgrimidos por sesgados y parciales, y por ser contrarios a la verdad", declara la entidad.

"Asimismo, reafirma sus derechos sobre el Predio Ferial de Palermo en la convicción y certeza de haber actuado siempre conforme a Derecho", agrega.

Según la SRA, "la actitud sesgada y parcial que evidenció la Fiscalía, ajena a la búsqueda de la verdad, no sorprenden en nada los alegatos formulados. No solo no aportaron nada novedoso a la causa sino que exhibieron una construcción retorcida por ausencia absoluta de elementos para desacreditar lo que efectivamente quedó probado en el debate".

Según la entidad agropecuaria, la operación de compra-venta fue lícita por los siguientes puntos:

1. El Predio Ferial de Palermo nunca formó parte del Parque Tres de Febrero;

2. El Predio Ferial de Palermo era un bien de dominio privado del Estado y, por lo tanto, el Estado podía venderlo y hacerlo del modo en que lo hizo;

3. El precio de la operación es el correcto en función de las restricciones para su uso y los cargos de todo tipo que recaerían sobre el comprador -dicho sea de paso, cargos efectivamente cumplidos por la SRA, algo reconocido por el propio Estado-, así como los valores de mercado vigentes que surgieron de tasaciones idóneas e independientes.

"En este sentido, la SRA rechaza también el planteo de la querella de la Agencia de Administración de los Bienes del Estado (AABE), en particular, el pedido de restitución del Predio Ferial de Palermo", afirma el comunicado.

Además, anticipa que, culminados los alegatos de la Fiscal y de la querella, los abogados de SRA expondrán ante el Tribunal "todos los desvíos en los que se incurrió, así como la verdad de lo ocurrido y la licitud de todo lo acontecido".